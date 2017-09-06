В Караганде открыли нейрореабилитационный центр
6 сентября 2017, 09:00
За полгода в центре реабилитировали порядка 300 больных.
Медики бьют тревогу: в Казахстане «молодеет» инсульт. Ежегодно в стране регистрируются порядка 50 тысяч инсультов, половина из которых приводит к инвалидности. В рамках государственно-частного партнерства в Караганде создан Нейрореабилитационный центр, где восстанавливают таких больных, передает zakon.kz.
У каждого третьего пациента инсульт случается повторно, констатируют медики. Реабилитация таким пациентам просто необходима.
В Нейрохирургическом центре Караганды восстанавливают больных после инсультов, черепно-мозговых травм, операций на позвоночнике.
Число коек здесь увеличили в три раза, и сейчас могут принять 68 человек. В Центре помогают восстановить навыки, утраченные после инсульта.
Пациенты учатся заново говорить, управлять своим телом и обслуживать себя в быту. Курс реабилитации рассчитан на две недели.
Только за полгода в Карагандинской области зарегистрировано более 2 тысяч инсультов.
За это время в центре реабилитировали порядка 300 больных с этим недугом.
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