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В Караганде открыли нейрореабилитационный центр

6 сентября 2017, 09:00

За полгода в центре реабилитировали порядка 300 больных.

Медики бьют тревогу: в Казахстане «молодеет» инсульт. Ежегодно в стране регистрируются порядка 50 тысяч инсультов, половина из которых приводит к инвалидности. В рамках государственно-частного партнерства в Караганде создан Нейрореабилитационный центр, где восстанавливают таких больных, передает zakon.kz.

У каждого третьего пациента инсульт случается повторно, констатируют медики. Реабилитация таким пациентам просто необходима.



В Нейрохирургическом центре Караганды восстанавливают больных после инсультов, черепно-мозговых травм, операций на позвоночнике.

Число коек здесь увеличили в три раза, и сейчас могут принять 68 человек. В Центре помогают восстановить навыки, утраченные после инсульта.

Пациенты учатся заново говорить, управлять своим телом и обслуживать себя в быту. Курс реабилитации рассчитан на две недели.



Только за полгода в Карагандинской области зарегистрировано более 2 тысяч инсультов.

За это время в центре реабилитировали порядка 300 больных с этим недугом.


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