Видеоблогеры из трех стран призывают не молчать о событиях в Мьянме
6 сентября 2017, 08:51
Молодой поэт из Костаная Самрат Иржасов не остался в стороне и записал свое обращение.
Трагедия в Мьянме получила отголосок во многих странах мира. Многие популярные люди делают посты и записывают видео по этому поводу, передает Zakon.kz.
Молодой поэт из Костаная Самрат Иржасов не остался в стороне и записал свое обращение.
"Я знаю, что многие меня опять осудят. Но я надеюсь на лучшее. Во всем мире. Здесь и сейчас. Все будет хорошо. Мы справимся. А что касательно событий в Мьянме, то это ужасно. Такому не место быть. 21 век, товарищи, 21! Это должно прекратиться. Совершенно точно. Да, этим стихотворением я не помогу тем людям, страдающим в Бирме, но это моя дань. Возможно, в чьем-то да мозге что-то да изменится. Я верю, что человечность и любовь в наших сердцах", - пишет Самрат.
В стихах высказался российский певец азербайджанского происхождения Бахтияр Алиев (Bahh Tee).
"Мир сошел с ума и катится в сточную канаву: в Мьянме убивают детей. Молчат телеканалы, молчат блоги и журналы, звезды Инстаграма. Ведь нет времени на совесть среди повседневного спама. Мы стоим в столичных пробках в своих тонированных крузерах. Новости про Шурыгину на фоне песнопений Бузовой. Нам навязывают звезд, умерших от передоза, как личную драму и молчат про тысячи убитых, потому что мусульмане. Сегодня молчим мы, завтра промолчат про нас. И может быть Бирма не близко, как, например, Донбасс, но у меня сердце болит. И дело вовсе не в религии, ведь убивают невинных. И пусть они не великие актеры или политики, но все же это люди. Скажите хоть пару слов - от вас не убудет. Но из президентов стран, исповедующих ислам, высказались только Кадыров и Эрдоган. Земля - временное пристанище, дальше нас ждет чистилище, и там есть места еще, в этом адском хранилище. Мы мало что можем, сидя в своих смартфонах, но давайте хотя бы не молчать. Люди забудут, Всевышний запомнит. Мир вашему дому", - сказал певец.
Парень из Кыргызстана сочинил трогательные строки.
"Погиб ребенок, погибли бабушка и мать, погиб отец и дед, что за мир готов был воевать... Что происходит с этим миром?" - задается вопросом молодой поэт.
Напомним, противостояние правительственных сил и мусульман-рохинджа в Мьянме достигло своего пика. За последнее время были убиты тысячи мусульман. Кроме массовых убийств военные силовики проводят налёты на дома и хозяйства мусульман, которые проживают в западном штате Ракхайн. По рассказам местных жителей, они отбирают у них имущество и даже домашних животных. По данным международных мониторинговых организаций, на текущий момент известно примерно о 2600 домах, которые были сожжены в этом штате.
Фото: QHA Агентство Крымские Новости
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