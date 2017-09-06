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Видеоблогеры из трех стран призывают не молчать о событиях в Мьянме

6 сентября 2017, 08:51

Молодой поэт из Костаная Самрат Иржасов не остался в стороне и записал свое обращение.

Трагедия в Мьянме получила отголосок во многих странах мира. Многие популярные люди делают посты и записывают видео по этому поводу, передает Zakon.kz.

Молодой поэт из Костаная Самрат Иржасов не остался в стороне и записал свое обращение.



"Я знаю, что многие меня опять осудят. Но я надеюсь на лучшее. Во всем мире. Здесь и сейчас. Все будет хорошо. Мы справимся. А что касательно событий в Мьянме, то это ужасно. Такому не место быть. 21 век, товарищи, 21! Это должно прекратиться. Совершенно точно. Да, этим стихотворением я не помогу тем людям, страдающим в Бирме, но это моя дань. Возможно, в чьем-то да мозге что-то да изменится. Я верю, что человечность и любовь в наших сердцах", - пишет Самрат.

В стихах высказался российский певец азербайджанского происхождения Бахтияр Алиев (Bahh Tee).



"Мир сошел с ума и катится в сточную канаву: в Мьянме убивают детей. Молчат телеканалы, молчат блоги и журналы, звезды Инстаграма. Ведь нет времени на совесть среди повседневного спама. Мы стоим в столичных пробках в своих тонированных крузерах. Новости про Шурыгину на фоне песнопений Бузовой. Нам навязывают звезд, умерших от передоза, как личную драму и молчат про тысячи убитых, потому что мусульмане. Сегодня молчим мы, завтра промолчат про нас. И может быть Бирма не близко, как, например, Донбасс, но у меня сердце болит. И дело вовсе не в религии, ведь убивают невинных. И пусть они не великие актеры или политики, но все же это люди. Скажите хоть пару слов - от вас не убудет. Но из президентов стран, исповедующих ислам, высказались только Кадыров и Эрдоган. Земля - временное пристанище, дальше нас ждет чистилище, и там есть места еще, в этом адском хранилище. Мы мало что можем, сидя в своих смартфонах, но давайте хотя бы не молчать. Люди забудут, Всевышний запомнит. Мир вашему дому", - сказал певец.

Парень из Кыргызстана сочинил трогательные строки.



"Погиб ребенок, погибли бабушка и мать, погиб отец и дед, что за мир готов был воевать... Что происходит с этим миром?" - задается вопросом молодой поэт.

Напомним, противостояние правительственных сил и мусульман-рохинджа в Мьянме достигло своего пика. За последнее время были убиты тысячи мусульман. Кроме массовых убийств военные силовики проводят налёты на дома и хозяйства мусульман, которые проживают в западном штате Ракхайн. По рассказам местных жителей, они отбирают у них имущество и даже домашних животных. По данным международных мониторинговых организаций, на текущий момент известно примерно о 2600 домах, которые были сожжены в этом штате.

Фото: QHA Агентство Крымские Новости


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