Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Раскрыта неожиданная опасность порно

6 сентября 2017, 08:55

Специалисты проанализировали результаты двух опросов 894 взрослых людей.

Ученые из Университета штата Индиана выяснили, что порнография негативно влияет на получение удовольствия от секса и удовлетворение. При этом степень приятных ощущений резко падает от увеличения частоты просмотров фильмов для взрослых. Статья исследователей опубликована в The Journal of Sex Research, сообщает Лента.ру.

Специалисты проанализировали результаты двух опросов 894 взрослых людей, проведенных в Англии и Германии. Испытуемым задавали вопрос, как часто они смотрят порнографию для мастурбации, а также предложили оценить в баллах от одного до шести, насколько они удовлетворены своей сексуальной жизнью.

Оказалось, что зависимость между двумя параметрами приобретает характер кривой, то есть степень удовольствия от полового акта падает не равномерно с ростом просмотров фильмов для взрослых. При этом исследователи не учитывали пол, однако результаты были характерны как для испытуемых из Англии, так и Германии. При этом ученые подчеркивают, что влияние порнографии прослеживается только после определенного порога, то есть редкие просмотры эротических фильмов не оказывают никакого воздействия.

Фото: Globallookpress.com

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...