Ждёт ли вымирание юридическую профессию

Не так давно юридическую общественность всколыхнуло заявление руководителя российского "Сбербанка" Германа Грефа о том, что современным компаниям не нужны юристы без знаний искусственного интеллекта и понимания того, как работают современные компьютерные технологии. При этом Греф посоветовал юристам "забыть профессию".





Насколько действительно из-за развития технологий юристы могут быть заменены роботами? Неужели профессию юриста в будущем ждет вымирание?





Роботы-юристы сегодня





Заявление президента "Сбербанка", взволновавшее юридическое сообщество, на самом деле родилось не на пустом месте. Автоматизация и роботизация идут полным ходом, и это факт.





Американская юридическая фирма Baker & Hostetler с 2016 года использует робота ROSS, работающего на основе искусственного интеллекта. Он изучает судебные дела, подыскивает нужные прецеденты. То, на что человек-юрист тратит часы, у робота-юриста занимает несколько секунд. Робот используется в банкротном праве, но готовится также к освоению в сферах трудового, налогового права, права интеллектуальной собственности, возмещения ущерба здоровью.





Разработанный студентом Стэнфордского университета робот DoNotPay оспаривает штрафы автовладельцам США и Великобритании за неправильную парковку. Всего за 21 месяц к автоматизированному юристу обратилось более 250 тысяч человек, 160 тысяч из которых избежали санкций.





Программа COIN от JPMorgan автоматизировала работу юристов, анализируя кредитные договоры и решая за секунды задачи, требовавшие ранее сотни тысяч часов трудозатрат в год.





Созданная американскими разработчиками программа сумела предсказать решения Верховного Суда США в 70% случаев. Другая разработка ученых позволила добиться предсказания решений Европейского суда по правам человека до 79%. Алгоритм использовался на основе анализа ранее вынесенных решений.





В 2016 году Сбербанк России объявил о запуске робота, способного составлять иски. По словам руководства банка, это позволит высвободить порядка 3 тыс. рабочих мест.





В России банки также используют программу Casebook, позволяющую оценить риски кредитования потенциальных заемщиков. Программа анализирует любые упоминания о заемщиках в судебных делах, сопоставляет суммы предъявленных к заемщикам исков с оборотами компании.





В Казахстане имеется сервис LawHunter, позволяющий отслеживать активность субъектов в судах. Получаемая информация может быть полезной для оценки надежности контрагента.





Иски к авиаперевозчикам за задержки рейсов, оспаривание штрафов, регистрации юридических лиц, прав интеллектуальной собственности, онлайн-сервисы судопроизводства - с каждым годом в мире искусственный интеллект осваивает все новые и новые области юриспруденции.





Что служит причиной роботизации юридической сферы?





Помимо очевидного ответа, связанного со стремительным развитием инновационных технологий, можно выделить вот еще что.





Развитие Интернета нанесло удар по традиционному укладу юридического ремесла. До недавнего времени юристы сохраняли некую монополию на доступ к законодательству, судебной практике. Отслеживание судебных прецедентов, изменений в нормативном поле - все это требовало определенного труда и навыка юристов. Помните, хотя бы, традицию советских времен - вклеивать газетные вырезки с поправками в закон в ранее опубликованные издания? У квалифицированного юриста всегда на столе лежали кодексы, из которых торчали газетные вложения.





Доступность к познаниям в сфере права была, по сути, ограничена. Не сказать, что юристы намеренно создали такую ситуацию, но, тем не менее, она была выгодна им. Они, и только они могли разобраться в этом многообразии правовых норм.





С созданием Интернета положение дел стало стремительно меняться. Общедоступной стала законодательная база, которую стали еще и систематизировать в нужном для потребителя порядке. Поиск того или иного закона стало делом пары секунд. Появились банки (хранилища) судебных решений - вещь ранее немыслимая (кроме сборников пленарных постановлений Верховного Суда и обзоров отдельной судебной практики, в советское время ничего не было, да и те приходилось искать в библиотеках). Комментарии, разъяснения, обсуждения на юридических форумах, онлайн-консультации - все это открыло шлюз активному обмену юридическими знаниями не только между юристами, но и между ними и клиентами.





В конечном итоге монополия юристов на доступ к правовой информации утрачена. Ну а вслед за этим вполне реально замаячила угроза утраты монополии собственно на оказание юридических услуг. Как можно видеть из приведенных выше примеров, это уже не просто угроза, это - реальность. Для получения некоторых видов юридических услуг уже нет необходимости обращаться (нанимать, содержать) юристов; эти услуги уже могут оказывать роботы.





Рутинная работа юриста





На данный момент эксперты практически единодушны в том, что полной замены юристов роботами опасаться не стоит. По крайней мере, в обозримом будущем. При этом эксперты согласны с тем, что искусственный интеллект способен заменить юристов в их рутинной работе: сборе информации, их обработке для анализа, составлении типичных несложных документов правового характера и т.п. По сути, то, чем занимаются паралигалы, помощники юристов или младшие юристы.





Однако более сложная аналитическая работа, решение нетипичных правовых задач, по мнению большинства, останется уделом человека-юриста еще долгое время. В конце концов, кто-то все равно должен ставить цели и задачи тем же машинам. Кто же, если не человек-юрист?





Правда, некоторые исследователи отмечают, что понятие “рутинная работа” само по себе достаточно изменчиво и нестабильно. То, что недавно считалось работой, требующей высокую квалификацию, сегодня уже можно отнести как раз к рутинной работе. К примеру, составление тех же исков. Кто, кроме юристов, мог раньше заниматься этим? Но сейчас, как видим, ответ уже не столь очевиден.





Фокус-то в том, что границы этой самой рутинной работы постоянно расширяются. Вчера рутиной считалась подборка применимого законодательства, сегодня - подготовка договоров на типовой основе и несложных исков, а завтра таковой может считаться подготовка более сложных (как нам сейчас кажется) продуктов юридического труда: дача консультаций по вопросам права, подготовка отзывов на иски, меморандумов и пр. Послезавтра, глядишь, рутиной вполне может стать даже собственно судопроизводство.





Робот-судья?





Кстати, робот-судья не такая уж фантастическая идея. Судите сами. Если современный уровень развития технологии позволил предугадать 79% решений Страсбургского суда, то дальнейший прогресс позволит довести этот показатель, если не до 100%, то хотя бы приближенно к нему. Представьте все судопроизводство в электронном виде: иски, доказательства и все материалы к нему, равно как и отзыв на иск с приложениями - всё это оцифровывается и в таком виде подается роботу-судье. По установленному алгоритму (а его, как мы уже знаем, можно успешно разработать) программа выдаст результат - судебное решение, которое вынес бы человек-юрист.





Очевидно, что такое возможно будет (по крайней мере, на первых порах) по несложным категориям судебных споров (оспаривание административных штрафов, взыскание сумм задолженности по банковским займам и т.п.). Возможно, рассмотрение жалоб на решения роботов-судей оставят за человеком, кто знает?





Несомненный плюс роботизации правосудия - исключение коррупции. Кроме того, это было бы колоссальное высвобождение временных затрат судебных юристов. Никаких поездок в суд, ожиданий судебных заседаний, никакой судебной волокиты. Рассмотрение дела будет занимать считанные минуты, а то и секунды. Само собой, и материальных затрат у клиентов на юристов будет намного меньше, почти задаром.





Минус - угроза утраты такой характеристики правосудия, как справедливость, гуманность, которые, как мне представляется, категории “человеческие”, которые искусственный интеллект оценить вряд ли когда-нибудь сможет.





Можно заложить в алгоритм почти всё - практику предыдущих разбирательств, толкование норм законодательства и многое другое. Но закон (и уж тем более, право) - это не только определенное правило поведения. Как сказал Гюго, “право - это все то, что истинно и справедливо”. Иначе говоря, законы соответствуют нравственным установкам людей и не могут существовать без них.





Таким образом, полная замена “человеческого правосудия” электронным будет зависеть от того, способен ли будет искусственный интеллект оперировать такими категориями, как справедливость, гуманность, нравственность. А вот это уже за пределами обозримого будущего.





Тем не менее, человечество, само не замечая, постепенно идет в этом направлении. Подача исков в электронном виде, отправка судебных повесток через мобильные каналы связи, оцифрование судебных актов и прочих материалов, проведение судебных заседаний в режиме онлайн - это лишь первые шаги к роботизации правосудия. Но они уже сделаны.

Препятствия





Внедрение искусственного интеллекта в сферу юриспруденции проходит и будет проходить в наших условиях крайне тяжело. Тому есть причины. Вот некоторые из них.





Первым препятствием являются сами юристы. Точнее, их мировосприятие. Традиционно юристам свойственен консерватизм. Консервативный подход мышления у юристов был, есть и, скорее всего, будет всегда. Они вынуждены рассматривать мир через призму правовых рисков. Большинством юристов любая инновация воспринимается с осторожностью, с оглядкой на возможные правовые последствия. Отсюда и особое осторожное и консервативное мировосприятие. Такова их профессиональная деформация, тут уж ничего не поделать (кстати, это не всегда плохо; иногда это, напротив, полезно).





Так вот, первыми, кто будут не в восторге от роботизации юридической сферы - это юристы. Именно они будут сопротивляться, убеждая всех в своей исключительности. Мол, в каждом деле - будь то договорная работа или судебный спор и т.д. - есть нюансы, которые робот ни за что не сможет учесть. Каждый из них сможет привести кучу доводов того, что без человека-юриста ну никак невозможно. И, знаете ли, отчасти они будут правы. Человечество набьет еще немало шишек с искусственным интеллектом, пока не добьется более-менее приемлемого результата. Но, скорее всего, научный прогресс возьмет свое и ошибки (от совершения которых, между прочим, и сам человек-юрист не застрахован) сведутся к минимуму.





Вторым препятствием является нестабильность законодательства. Роботизация эффективна лишь в устойчивых системах. Чем стабильнее законодательство, тем вернее заложенный алгоритм программы можно будет считать приемлемым в правоприменении.





Связано с этим третье препятствие - нестабильность судебной практики. По крайней мере, в наших, казахстанских, реалиях нельзя утверждать об ее стабильности. Рискованно будет полагаться на программу, созданную под определенную судебную практику, зная, что последняя может скоро измениться.





Роботизация - это всерьез и надолго!





Несмотря на указанные препятствия, внедрение искусственного интеллекта в работу юристов неизбежно. Какие сферы наиболее восприимчивы к этому?





Очевидно, что роботизация может быть успешной там, где правовая работа отвечает следующим критериям:

- большой объем однотипной работы (есть “вал”, поток определенной работы);

- высокий уровень типизации (то есть возможность применения типовых форм или шаблонов);

- есть определенный минимум исходной информации (для изготовления конечного правового документа достаточно введения определенных данных);

- отсутствует необходимость в аналитической высококвалифицированной работе юристов.





Наиболее приспособленной к роботизации, с точки зрения обозначенных критериев, является сфера финансовых услуг, в первую очередь, банковских. Подготовка договоров, претензий, уведомлений о невыполнении обязательств, исков, платежных требований - сейчас всё это достаточно достижимо к реализации в банках и отчасти уже реализовывается ими. В информационные банковские системы современных банков уже “вшиты” шаблоны кредитных договоров; достаточно ввести данные конкретного займа в выделенные поля шаблона, нажать кнопку - и система выдаст готовый к подписанию договор. Юрист тут уже не нужен. Автоматизация юридической работы налицо.





Но это, скажем так, примитивный шаг роботизации. Программы могут и будут осуществлять более сложную работу: автоматически формировать дополнительные соглашения к договорам при изменении условий финансирования, вести всю (или почти всю) претензионно-исковую работу в отношении должников, корректировать внутреннюю нормативную базу в случае изменения законодательства.





Что-то из этого раньше, что-то позже, но в итоге будет реализовано, и не только в банках. Роботизация всегда будет иметь смысл там, где возможна интеграция “юридических” компьютерных программ с информационными системами бизнес-процессов компании. Были бы желание, интерес и ресурсы.





Итак, какие же выводы можно сделать?





Робот-юрист - это уже не фантастика, это реальность. Внедрение искусственного интеллекта в юриспруденцию неизбежно. Объем роботизации труда юриста будет постепенно увеличиваться. По мере того, что будет считаться рутинной работой, ее будут выполнять роботы-юристы.





Вместе с тем, полностью заменить человека-юриста роботами вряд ли удастся. По крайней мере, в обозримом будущем. Высококвалифицированный юрист будет еще долгое время цениться. Полная замена человеческого труда возможна будет только тогда, когда искусственный интеллект сможет распознавать нравственное от безнравственного, справедливое от несправедливого. Достигнет ли искусственный интеллект таких высот - вот в чем вопрос.





Ну а пока, юристы могут вздохнуть спокойно - полная замена им не грозит. Искусственный интеллект в мире права еще новичок; он не так силён, не столь разумен, сложные юридические задачки решать не способен. Покамест.





Но одно становится очевидным - современный юрист в современном мире должен уметь разбираться в современных технологиях. В этом с Грефом стоит согласиться.



