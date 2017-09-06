Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

В Астане началось пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, сообщает Zakon.kz.





В частности, депутаты обсудят проекты законов «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам», «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о выдаче», «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о передаче осужденных лиц».





Также будет рассмотрен план основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва на третью сессию.





Кроме того, мажилисмены рассмотрят вопросы по подготовке заключения по проектам законов «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018 - 2020 годы», «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».





Также - о подготовке заключения по проектам законов «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол, совершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 года», «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза», «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования» и другим.







