Samsung DeX: как превратить свой телефон в компьютер
6 сентября 2017, 09:41
Через док-станцию Samsung DeX к Galaxy S8/S8+ и Note8 подключаются монитор, клавиатура и мышь.
Казахстанские покупатели, сделавшие предварительный заказ инновационного смартфона Galaxy Note8 на официальном сайте, получат поистине ценный подарок – док-станцию Samsung DeX! Что это за устройство и как именно оно изменит жизнь пользователя к лучшему?
Galaxy Note8 оснащен безграничным экраном размером 6,3 дюйма, с технологией Super AMOLED, двумя мощными 12-мегапиксельными основными камерами с двойной оптической стабилизацией изображения.
Samsung DeX – это еще более удобный способ пользоваться смартфоном! Как это происходит?
Через док-станцию Samsung DeX к Galaxy S8/S8+ и Note8 подключаются монитор, клавиатура и мышь. Таким образом, телефон используется для удобной работы, как за настольным компьютером. Благодаря этому, любое место можно превратить в рабочее.
Подключив Samsung DeX, вы можете в полной мере ощутить, насколько удобнее стало работать со смартфоном, когда вы видите мобильный рабочий стол на большом экране, набирая сообщения на полноразмерной клавиатуре и совершать быстрые операции с помощью мыши.
Современный смартфон удобен сам по себе. Но некоторые задачи проще и быстрее выполнять на компьютере, например отправлять письма, выделять текст, копировать и вставлять данные из одного приложения в другое. Док-станция позволяет это сделать одним щелчком мыши или нажатием клавиши.
При этом телефон, подключенный к DeX Station, всегда остается телефоном. На мониторе вы можете видеть специальную панель задач, через которую можно совершать и принимать телефонные звонки, читать и писать текстовые сообщения, менять настройки. То есть вы можете делать все, что обычно делаете со своим смартфоном, только на большом экране монитора. Подключается все тоже быстро и легко – просто поместите свое мобильное устройство на док-станцию.
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