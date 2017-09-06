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В Актобе закрыто дело об изъятии органов без согласия родных

6 сентября 2017, 09:47

Дело закрыто за отсутствием состава преступления.

В Актобе прекратили досудебное расследование в отношении врачей, которые изъяли для трансплантации органы у скончавшегося Серикболсына Кошербай, передает "Диапазон".

"После изучения и правовой оценки действий врачей, следствие пришло к выводу, что правила, регламентирующие вопросы трансплантации от кадавра (трупное донорство), не нарушены." - сообщил руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Даулембаев Жасулан.

Прокуратура Актобе изучает законность принятого решения.

Напомним, в июне этого года врачи изъяли у умершего 22-летнего Серикболсына Битимулы внутренние органы без согласия родных и близких и пересадили двум другим пациентам. Родственники узнали об этом только в морге.

Позже, в пресс-службе минздрава сообщили, что кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» установлена «презумция согласия». Это значит, что врачи имеют право изымать органы для пересадки, если человек при жизни или его близкие не заявили, что они против.

«Такая концепция закона действует во многих странах Европы, - комментирует минздрав. - Другими словами, надо понимать, что в случае смерти мозга у умершего, находящегося в медорганизации, врачи могут изъять органы и провести трансплантацию нуждающимся больным».

Фото с сайта selfhacker.net

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