Аким Акмолинской области отчитался перед депутатами о проделанной работе

Сегодня состоялась ХIV сессия областного маслихата, на которой в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №19 от 18 января 2006 года перед депутатами с отчетом о выполнении возложенных на него функций и задач выступил аким области М.Мурзалин.

Как проинформировал аким области народных избранников, по итогам 7 месяцев т.г. в области сохраняется положительная динамика развития. В частности, возросли показатели в сферах реального сектора, сельского хозяйства и в строительстве.

Рост инвестиций в экономику составил 110,9%. С начала года в области открыто более 100 объектов социальной и производственной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. Уровень безработицы снизился до 4,8%. Кроме этого, в области в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития реализуются 18 проектов стоимостью свыше 600 млрд. тенге. В текущем году с вводом 7 проектов откроется более одной тысячи новых рабочих мест.

При этом, аким области особое внимание уделил дальнейшей реализации Общенациональной программы «Рухани жаңғыру», объявленной Президентом страны Н.Назарбаевым. В области определены 102 проекта на общую сумму 10,2 млрд. тенге, из них 4,8 млрд тенге за счет вклада представителей бизнеса, меценатов, уроженцев региона, участвующих в патриотической акции «Туған жерге - тағзым».

В свою очередь, депутаты областного маслихата отметили, что в представленном детальном анализе о работе местных исполнительных органов определены задачи на ближайшую перспективу и принять самое активное участие в их реализации - это общая задача исполнительных и представительных органов власти.

В целом, народные избранники, одобрив отчет акима области, подчеркнули, что совместная работа с исполнительной властью будет продолжена.