Нефтедобыча взлетела за год на 9% - в тоннах, и на 27% - в деньгах

Более половины всей нефтедобычи пришлось на Атырауский регион. Здесь работают гиганты Тенгизшевройл, РД КазМунайГаз и North Caspian Operating Company.

За 7 месяцев добыча сырой нефти в РК достигла 5 триллионов тенге - на 27,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В натуральном выражении нефтедобыча достигла 42,1 миллиона тонн - плюс 9,4% к прошлому году.

На ключевой нефтяной регион страны, Атыраускую область, пришлось 54% добычи в стоимостном эквиваленте и 57,8% - в натуральном. Крупнейшие нефтяные гиганты региона - ТОО «Тенгизшевройл», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»

По данным ТШО, на Тенгизском месторождении за январь-июнь добыто 14,59 млн тонн нефти - на 1,3% больше показателей прошлого года.

Добыча на гигантском месторождении «Кашаган» (НКОК) также идет в рост. Так, в июле в посуточном выражении относительно июня прирост составил 2,6%. Всего за январь-июль 2017 года на Кашагане добыто 4,3 млн тонн нефти.

По итогам I полугодия реализация сырой нефти на внутреннем рынке страны выросла за год сразу в 2,2 раза - до 3,1 млн тонн.

При этом на экспорт отправлено 78,1% добытой нефти и газового конденсата, и 91,4% - сырой нефти (32,8 млн тонн, +3,9% за год).

За семь месяцев текущего года цена на нефть составила 51,7 долл США за баррель, в 2016 году - 44 долл. Согласно консенсус-прогнозу на 2017 год, цена прогнозируется на уровне 53,5 долл, в 2018 году - 55,3 долл, с последующим умеренным ростом в среднесрочной перспективе.

При формировании бюджета на следующий год, правительство закладывает в качестве базового сценария консервативную цену на нефть - 45 долл США. Реальный рост ВВП при таком раскладе прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году, с последующим ростом до 4,2% в 2022 году. Оптимистический сценарий предполагает рост цены на нефть до 55 долларов за баррель в 2018-2022 годах, пессимистический - снижение до 35 долларов.

В монетарном выражении объемы экспорта сырых нефти и нефтепродуктов выросли сразу на 45,6%.

Более двух третей экспортных объемов (68,3% в натуральном выражении и 68,7% - в деньгах) отправлено в ключевую европейскую четверку стран-импортеров казахстанской нефти: Италию, Голландию, Францию и Швейцарию.