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Узбекистан и Кыргызстан построят ГЭС, в которой был заинтересован Казахстан

6 сентября 2017, 09:54

Среди потенциальных инвесторов в строительстве рассматривался Казахстан, который с 2013 года выражал заинтересованность в его реализации.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев договорились о строительстве Камбар-Атинской ГЭС, пишет kaktus.media.

Мирзиёев подчеркнул, что удалось договориться по поставкам воды и строительству гидроэлектростанций.

"Атамбаев сказал, что ни одна ГЭС не будет строиться без участия Узбекистана. Мы вместе будем строить Камбар-Атинскую ГЭС и поможем финансами и ресурсами. Она нам необходима и нужна", - сказал президент Узбекистана.

Каскад Камбар-Атинских ГЭС планировалось строить за счет российского кредита. Но стройка затормозилась на уровне строительства малой Камбар-Аты-2. В парламенте КР среди причин этого решения назвали отсутствие финансирования с российской стороны, а также предлагаемое существенное удорожание кредитов, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС.

В Бишкеке в срочном порядке искали новых инвесторов. Среди потенциальных инвесторов называли и Казахстан, который с 2013 года выражал заинтересованность в его реализации, напоминает Informburo.

Помимо этого лидеры государств подписали договор о кыргызско-узбекской границе. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отметил, что в данный момент закреплено 85% госграницы. Он добавил, что Узбекистан и Кыргызстан в будущем также решать вопросы по 15% государственной границы.

"Это, прежде всего, огромная заслуга Шавката Мирамоновича, называю его всегда своим другом и братом. Мы когда-то были единым государством - Кокандским ханством. До 1991 года не было границ, а после это стало большой проблемой и даже трагедией для Ферганской долины. Конечно же, много было проблем, иногда искусственных, иногда организованных сторонними силами, но все удалось решить. На переговорах в узком формате мы по всем вопросам нашли взаимопонимание, и я принимаю приглашение в Узбекистан", - подытожил встречу с узбекским коллегой Атамбаев.

Он также выразил надежду, что "границы будут после этого работать спокойно и люди не будут ждать телеграмм".

"Дух братства между двумя президентами должен объединить. И наши границы не должны стать воротами конфликта, а воротами дружбы", - подчеркнул Атамбаев.

Глава Узбекистана заявил в свою очередь, что СМИ и все остальные должны говорить громко о сегодняшнем историческом дне.

Фото: uzdaily.com.


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