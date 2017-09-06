Казахстан и Китай отмечают 20 лет сотрудничества в нефтегазовой сфере

Во вторник, 5 сентября, в Актобе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию сотрудничества РК и КНР в нефтегазовой сфере. В нем приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, вице-министр энергетики Асет Магауов, заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY» Узакбай Карабалин и вице-президент корпорации CNPC Ван Дун Цзинь, передает пресс-служба акима Актюбинской области.





В 1997 году в рамках договоренностей двух стран было создано АО «Актобемунайгаз», которое стало первым инвестиционным проектом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в Казахстане. Таким образом, началась история нефтегазового сотрудничества Казахстана и Китая.









- Одной из основных задач на заре Независимости для Казахстана стало обеспечение благосостояния населения, для этого требовалось освоение богатства недр. Благодаря мудрой политике, проводимой Президентом нашей страны, в эти сложные годы нам удалось привлечь крупнейшие мировые компании, как Chevron, Agip, British Petroleum и другие. Они помогли экономике, помогли народу. В числе первых компаний-инвесторов, прибывших на актюбинскую землю – корпорация CNPC. С момента обретения Независимости Китай стал одним из ключевых партнеров Казахстана, и с тех пор политические, экономические связи наших стран становятся все крепче, - сказал Б.Сапарбаев.









Аким области отметил, что за минувшие 20 лет АО «СНПС-Актобемунайгаз» сделало многое для развития экономики региона, улучшения благосостояния населения. Об этом свидетельствуют пришедшие в нашу страну инвестиции, новые техника и технологии, построенные заводы. Так, за годы сотрудничества компанией добыто свыше 100 млн. тонн нефти и 51 млрд. куб. м. газа, инвестиции составили около 13 млрд. долларов.









Также в рамках социальной ответственности бизнеса компанией завершается строительство Дворца молодежи в Актобе стоимостью 1,5 млрд. тенге. Немало социальных проектов реализовано в районах области.





- Мы понимаем, что для развития экономики важно увеличение объемов инвестиций. На текущий год план инвестиций компании составляет 90 млрд. тенге, что больше показателя 2016 года в 2 раза. От имени руководства области поздравляю с 20-летием нефтегазового сотрудничества между Казахстаном и Китайской Народной Республикой. Главное пожелание – пусть растут и крепнут давние добрососедские отношения наших стран, - резюмировал аким области.









По итогам собрания состоялось открытие символического памятника, посвященного 20-летию сотрудничества РК и КНР в нефтегазовой сфере.





Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



