Назначен Шуский транспортный прокурор

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан № 164/6 от 25августа 2017 года советник юстиции Рыскелдиев Еркебулан Кадырбекұлы назначен на должность Шуского транспортного прокурора.

4 сентября, заместитель Главного транспортного прокурора Касымбаев Б.И. от имени Главного транспортного прокурора Республики Казахстан, в присутствии представителей государственных учреждений, правоохранительных органов и руководителей предприятий транспортного региона представил нового руководителя.

Рыскелдиев Е.К. родился в 1980 году. В 2002 году окончил Таразский государственный университет.

В органах прокуратуры работает с 2005 года, занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Байзакского района Жамбылской области, прокурора Управления прокуратуры Жамбылской области, начальника отдела прокуратуры г.Тараз, прокурора Управления, старшего прокурора Управления прокуратуры Жамбылской области, старшего прокурора Отдела по надзору за законностью следствия в органах прокуратуры Республики Казахстан Департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старшего прокурора Управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК, начальника Управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Главной транспортной прокуратуры.

Заместитель Главного транспортного прокурора отметил большой практический опыт работы Рыскелдиева Е.К. в органах прокуратуры.