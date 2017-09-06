Бердыбек Сапарбаев призвал недропользователей исполнить контрактные обязательства

В числе аутсайдеров из года в год оказываются одни и те же компании.

На совещании в акимате Актюбинской области были рассмотрены вопросы исполнения контрактных обязательств в рамках поручений главы государства. В совещании приняли участие вице-министр энергетики Асет Магауов, заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY» Узакбай Карабалин, руководители местных исполнительных и территориальных органов и компаний-недропользователей региона , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на акимат области.





Согласно договоренности с министерством энергетики и министерством по инвестициям и развитию, выездные совещания касательно исполнения контрактных обязательств недропользователями региона, проходят в Актобе каждое полгода. Одним из результатов совещаний, проведенных в 2016 году, стало расторжение нескольких контрактов по твердым полезным ископаемым и направление 4 уведомлений на расторжение контрактов по углеводородному сырью.





Несмотря на принимаемые меры, некоторые недропользователи продолжают пренебрегать своими контрактными обязательствами. В частности, на сегодня у 6 из 19 зарегистрированных в регионе недропользователей, добывающих твердые полезные ископаемые, исполнение обязательств ниже 30%. Также 9 из 30 осуществляющих добычу углеводородного сырья недропользователей, исполняют обязательства на 30-50%.





- В числе аутсайдеров из года в год оказываются одни и те же компании. В этой связи, в целях социально-экономического развития региона, прошу руководство профильных министерств принять меры по расторжению контрактов недропользователей не исполняющих обязательства за последние 3 года, а также оказать содействие в поиске инвесторов по ранее расторгнутым контрактам. Недра должны работать на экономику региона, на благо населения, - подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев.





Вице-министр энергетики Асет Магауов отметил, что государство всегда оказывало недропользователям большую поддержку и ждет соразмерной отдачи.





- Со стороны министерства мы исполняем не только, так скажем, контрольные и карательные функции, мы оказываем и всемерную поддержку. К примеру, часть компаний Актюбинской области получили льготы по налогам на добычу полезных ископаемых. Есть специальная комиссия при министерстве энергетики, которая в случае убыточности компании идёт навстречу и снижает ставку налога. Со стороны недропользователей мы, конечно, ожидаем адекватного исполнения контрактных обязательств и инвестиций в освоение месторождений, чтобы тот потенциал, который есть у области, был реализован, - пояснил вице-министр.





В рамках совещания также было обсуждено привлечение новых технологий в недропользование, в том числе в вопросах поиска, разведки и разработки месторождений.





- Применение новой техники, технологии играет важную роль. Сегодня я знаю некоторые компании, которые находятся на территории области, применяют новые технологии, и уже есть прирост добычи. Естественно, для этого нужно подходить и с научной точки зрения, надо внимательно изучать месторождения, изучать какие из многочисленных методов, которые сегодня существуют в нефтегазовой отрасли, подходят, чтобы получить наиболее лучшие результаты. В то же время отрасль только этими технологиями поднять не удастся, если мы не сможем активно провести геологоразведочные работы, открывать новые месторождения, приобретать новые ресурсы. К сожалению, геологоразведочные работы идут очень медленно, пока неэффективно. Вместе с тем, мы видим десятки недропользователей, которые обязались перед республикой, что они будут вести геологоразведочные работы, и сегодня не выполняют свои обязательства. На самом деле, за этим лежит большая государственная задача, которая недропользователями не решается, - констатировал заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY» Узакбай Карабалин.





Резюмируя совещание Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что акимат области при поддержке Минэнерго и министерства по инвестициям и развитию будет и далее держать на строгом контроле вопросы выполнения недропользователями контрактных обязательств в части общих объемов финансовых обязательств, инвестиций и добычи, геологоразведки, отчислений на социально-экономическое развитие региона и др.



