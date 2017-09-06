Самый худший гость в истории нанес ущерб квартире на 4 млн тенге

Парижанка, которая решила подзаработать и сдать свою квартиру на Airbnb, пришла в ужас, когда вернулась домой. Гость, который снял у неё жильё, оставил после себя кучи мусора, фекалий и залил всё мочой, пишет пишет Life





На фотографиях, которые хозяйка выложила в Сеть, видно, что вся квартира завалена пустыми бутылками из-под алкоголя, обломками мебели и грязными простынями. Теперь 23-летняя Лори Синаковски пытается добиться компенсации — квартиросъёмщик нанёс ущерб, оценённый в 4075000 тенге (10 тысяч евро). По данным Daily Mail, на то, чтобы практически уничтожить квартиру, ему понадобилось всего три недели.









Сейчас квартира находится в непригодном для жизни состоянии: повсюду разносится жуткий смрад и в помещении завелись насекомые. Лори сказала, что лично не пересекалась с мужчиной, приехавшим из Канады, которому сдала квартиру, но её соседи говорят, что он показался им хорошим. Позже она узнала, что тот страдал от депрессии и алкоголизма.









"Моя очаровательная студия превратилась в сквот, переполненный какашками, мочой и внушительным количеством пустых бутылок из-под алкоголя", - посетовала Лори Синаковски.





Что самое интересное, предыдущий домовладелец, у которого этот мужчина снимал квартиру, оставил о нём положительный отзыв, поэтому он не вызвал подозрений у Лори. Однако сейчас девушке нужно прибегнуть к помощи профессионалов, которые уничтожат запах и насекомых.





Представители Airbnb заявили, что теперь этому мужчине запрещено пользоваться их услугами. По их словам, такие случаи очень редки — из 30 миллионов сданных квартир только 0,009% были серьёзно повреждены. Лори надеется, что ей удастся добиться компенсации, так как её историей заинтересовались местные СМИ.







