Услуги по производству кино/видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей за январь-июнь 2017 года

Почти 60% услуг по созданию и распространению кинофильмов и телепрограмм оказали студии культурной столицы: на 10,9 млрд тг, вдвое больше, чем годом ранее

По итогам I полугодия 2017 компании по производству фильмов, телевизионных программ и музыкальных записей оказали услуги на 18,2 млрд тг - на 60,6% больше, чем годом ранее.

Самые высокие темпы роста показали звуко-видео-студии и киноклубы Алматы - сразу более чем в 2 раза, до 10,9 млрд тг. Это уже 59,7% от РК, против 46,8% в аналогичном периоде 2016.

Еще 25,8% обеспечили столичные медиа-компании: 4,7 млрд тг, +27,2% за год.

По итогам 2016 объем услуг в секторе впервые за последние годы был в упадке: 29,2 млрд тг, сразу минус 15,2% к 2015.

Число киностудий, производящих фильмы, сократилось до 26 (в 2015 было 35), число созданных фильмов - до 256 (годом ранее было 264).

Однако оптимистичные показатели текущего года возвращают отрасли позитивную динамику.

В то же время, число кинотеатров, напротив, выросло - до 94 в 2016, против 93 в 2015.

За прошедший год кинотеатрами страны было проведено 579,9 тысячи киносеансов, из них - 528,7 тысячи пришлось на зарубежные фильмы (91,2%), и 51,2 тысячи - на национальные.

Киноманы страны платили за сеанс в среднем 1221 тг - на 3,3% дороже, чем годом ранее.

Самые дорогие билеты по крупным городам и мегаполисам страны продавались в кинотеатрах Атырау (1649 тг, +3,1% за год), Астаны (1533 тг, +8,5% за год) и Кокшетау (1500 тг за посещение).

В последний предпраздничный уик-энд августа (24-28) лидером сборов по данным портала www.ticketon.kz стал боевик «Телохранитель киллера» от режиссера Патрика Хьюза, с участием Райана Рейнольдса и Сэмюэля Л. Джексона. Фильм собрал 186,1 млн тенге за уик-энд, и 477,3 млн тг - за время ротации (2 недели).

Второе место за «новичком» проката - фильм «Малыш на драйве» от Эдгара Райта собрал 100,2 млн тг за уик-энд. Замыкает тройку лидеров по бокс-офису мультфильм Энтони Леондиса «Эмоджи»: 43 млн тг за выходные, и 117 млн тг - за 2 недели проката.