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В Уральске предположительно от сальмонеллёза скончалась мама троих детей

6 сентября 2017, 10:15

Дети женщины были доставлены в тяжелом состоянии в больницу.

Дети этой женщины в возрасте 14, 15 и 16 лет были также доставлены в реанимацию инфекционной больницы в тяжёлом состоянии. Источник заражения пока не называется, пишет "Уральская неделя".

Эту информацию подтвердили в управлении здравоохранения ЗКО.

Как сообщил Канат Тоскабаев, руководитель управления здравоохранения, 25 августа бригада «скорой помощи», приехавшая на вызов, констатировала смерть жительницы Уральска 1971-го года рождения. Этой же бригадой дети были доставлены в отделение реанимации с предварительным диагнозом «Острый гастроэтероколит, тяжёлое течение. Эксикоз 2 -3 степени. Инфекционно–токсический шок 2-3 степени. Сальмонеллёз — под вопросом».

— При бактериологическом анализе у двоих детей выявлен «Сальмонелла энтеретидис» и поставлен диагноз «Сальмонеллёз». У третьего – бакпосев «отрицательный», — сообщил Канат Тоскабаев.

Для установления причины смерти женщины назначена судебно – медицинская экспертиза. Окончательное заключение будет готово 20 сентября 2017 года.

Мария Мельникова
Фото с сайта uralskweek.kz

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