В Уральске предположительно от сальмонеллёза скончалась мама троих детей

Дети этой женщины в возрасте 14, 15 и 16 лет были также доставлены в реанимацию инфекционной больницы в тяжёлом состоянии. Источник заражения пока не называется,

Эту информацию подтвердили в управлении здравоохранения ЗКО.





Как сообщил Канат Тоскабаев, руководитель управления здравоохранения, 25 августа бригада «скорой помощи», приехавшая на вызов, констатировала смерть жительницы Уральска 1971-го года рождения. Этой же бригадой дети были доставлены в отделение реанимации с предварительным диагнозом «Острый гастроэтероколит, тяжёлое течение. Эксикоз 2 -3 степени. Инфекционно–токсический шок 2-3 степени. Сальмонеллёз — под вопросом».





— При бактериологическом анализе у двоих детей выявлен «Сальмонелла энтеретидис» и поставлен диагноз «Сальмонеллёз». У третьего – бакпосев «отрицательный», — сообщил Канат Тоскабаев.





Для установления причины смерти женщины назначена судебно – медицинская экспертиза. Окончательное заключение будет готово 20 сентября 2017 года.



