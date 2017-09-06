Мьянма ставит мины на границе с Бангладеш, чтобы беженцы не могли вернуться

В среду Бангладеш собирается официально выступить с протестом против установки мин вблизи с границей.

Власти Мьянмы устанавливают мины на границе с Бангладеш, вероятно, чтобы не дать вернуться бежавшим представителям народности рохинджа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Бангладеш, передает Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Бангладеш, передает РИА Новости





По данным источников агентства, установка мин продолжается в течение трех дней. "Они размещают мины на своей территории вдоль забора с колючей проволокой", — заявил собеседник агентства. По данным источников, власти Бангладеш узнали об этом в основном благодаря фотосвидетельствам и данным информаторов.





"Наши силы также видели три-четыре группы, работающие вблизи забора с колючей проволокой. Они закладывали что-то в землю. Затем мы подтвердили с помощью информаторов, что они закладывали мины", — сообщил источник.





Как сообщил один из пограничников со стороны Бангладеш Манзурул Хассан Хан, во вторник на стороне Мьянмы были слышны два взрыва, в результате которого пострадали два ребенка. Один из них лишился ноги и был доставлен в больницу на территории Бангладеш.

По данным агентства, в среду Бангладеш собирается официально выступить с протестом против установки мин вблизи с границей.





В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.





Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.





Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.



