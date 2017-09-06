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В Алматы пассажирский автобус сбил пешехода, перебегавшего дорогу на "красный"

6 сентября 2017, 10:19

Пострадавшего госпитализировали.

В Алматы на пересечении пр.Рыскулова и ул.Момышулы автобус сбил пешехода, передает корреспондент Zakon.kz.

Пассажирский автобус 45 маршрута двигался в восточном направлении по пр.Рыскулова. Он и ехавшая параллельно ГАЗель совершали левый поворот на ул.Момышулы. И когда оба транспортных средства практически завершили маневр, на дорогу выбежал мужчина. Водитель автобуса его не видел, так как рядом ехала ГАЗель, закрывавшая обзор. Пешеход успел пробежать перед ней, и выскочил перед автобусом. Его водитель не успел полностью остановиться и сбил, а точнее, толкнул мужчину. Тот отлетел в сторону и ударился головой о бордюр.

В автобусе в момент ДТП никого не было, он только выехал с заправки. А пострадавшего госпитализировали. По словам очевидцев, от мужчины исходил явный запах алкоголя.

По данным пресс-службы ГКП на ПВХ "Станция скорой медицинской помощи", пострадавшему 32 года. Ему диагностировали ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Мужчину госпитализировали в 7 ГКБ.



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