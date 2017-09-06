По принципу неотвратимости наказания

Раджаб Даминов,

председатель судебной коллегии

по уголовным делам

Акмолинского областного суда

Как показывает судебная практика, правовой механизм назначения уголовного наказания в виде штрафа по коррупционным преступлениям показал свою состоятельность и в полной мере обеспечивает соблюдение принципа неотвратимости наказания.

Одной из злободневных проблем современного общества является коррупция, которая представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и общественной стабильности. Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений государственной политики Казахстана.

В своем послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050 - Новый политический курс состоявшегося государства» Глава государства Н. Назарбаев отметил: «Государство и общество должны единым фронтом выступить против коррупции. Она подрывает веру в эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности.

Мы должны резко усилить борьбу с коррупцией, в том числе посредством совершенствования антикоррупционного законодательства, с тем, чтобы достичь нашей конечной цели - искоренить коррупцию как явление».

Сегодня в стране проводится масштабная работа, направленная на реализацию задач, поставленных Президентом страны во всех своих обращениях. Их неукоснительное исполнение - залог дальнейшего ускорения развития нашего общества.

За незначительный промежуток времени становления независимого Казахстана, благодаря выверенной и последовательной политике Главы государства антикоррупционная система показала свою эффективность и отвечает современным вызовам.

В рамках проводимой системной работы модернизировано антикоррупционное законодательство, в частности, Уголовным кодексом ужесточена ответственность за коррупционные преступления, в том числе путем введения ряда запретов и ограничений. Например, если ранее лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность применялось на срок до семи лет, то теперь этот вид дополнительного наказания за коррупционные преступления назначается обязательно и пожизненно.

По всем составам коррупционных преступлений санкции статей предусматривают конфискацию имущества. В санкции за взяточничество отсутствует наказание в виде ограничения свободы, установлен запрет на назначение условного наказания осужденным за коррупционные преступления. Имеется ряд других изменений.

Одна из концептуальных новелл уголовного закона - за получение, дачу взятки и за посредничество в них предусмотрено новое наказание - штраф, кратный сумме взятки. Ранее по квалифицированным составам применялось только лишение свободы.

Согласно ч. 1 ст. 41 Уголовного кодекса штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем определенному количеству месячных расчетных показателей, установленных законодательством РК и действовавших на момент совершения уголовного правонарушения, либо в размере, кратном сумме или стоимости взятки, сумме переданных денег, или стоимости переданного имущества, или сумме полученного дохода, либо сумме не поступивших платежей в бюджет.

На первый взгляд, казалось бы, что наказание в виде штрафа на фоне тенденции по ужесточению ответственности предоставляет осужденным-коррупционерам лазейку для обхода самой сущности наказания путем различных оттягиваний выплат по штрафу, мизерных и частичных погашений штрафа и т.д., что не в полной мере обеспечит перевоспитание осужденного. Однако на сегодняшний день судебная практика судов нашей области показывает, что в 2016 году были рассмотрены с назначением наказания в виде штрафа уголовные дела по коррупционным преступлениям в отношении 25 лиц, из них штрафы на сумму 51 807 396 погашены в полном объеме 21 лицом, не оплатили - трое, двум из них судом заменено наказание в виде штрафа на лишение свободы, в отношении одного лица производство прекращено в связи со смертью.

В первом полугодии текущего года рассмотрено 32 дела о коррупционных преступлениях, в отношении 20 лиц назначено наказание в виде штрафа, все приговоры исполнены. Общая сумма уплаченных штрафов составила 16 416 340 тенге.

Согласно ч. 1 ст. 50 Уголовно-исполнительного кодекса осужденный обязан уплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора суда в законную силу. В ч. 1 ст. 41 Уголовного кодекса предусмотрено, что в случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления, он заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за четыре МРП. Указанные нормы позволяют органам, исполняющим приговор, и судам обеспечить исполнение приговоров в полном объеме.

Так, например, Кокшетауский городской суд, удовлетворив представление судебного исполнителя, гр. А. заменил наказание в виде штрафа в размере 5 934 000 тенге на наказание в виде лишения свободы сроком на два года 11 месяцев с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Основанием для замены штрафа осужденной явились обстоятельства, связанные с тем, что А. за совершение преступления осуждена приговором суда от 15 ноября 2016 года по ч. 2 ст. 366 УК РК к штрафу в размере шести миллионов тенге с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 30 января 2017 года судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа в пользу государства, в связи с чем в адрес осужденной неоднократно направлялись предупреждения об ответственности за ненадлежащее исполнение судебного акта. Осужденной, за исключением однократной выплаты в сумме 66 тыс. тенге, начиная с ноября 2016 года по июнь 2017 года, каких-либо действий по исполнению судебного акта не предпринималось. Судом установлено, что А. является трудоспособной, в браке не состоит, имеет взрослых детей, нигде не работает, активных мер по реализации имущества не предпринимала. Исходя из изложенного, действия по неуплате штрафа в течение продолжительного периода суд расценил как уклонение осужденной от исполнения приговора суда.

Другой аналогичный пример. Гр. Ж. осужден 28 октября 2015 года по приговору Кокшетауского городского суда по п. 2 ч. 3 ст. 366 УК РК к штрафу в размере 21 млн. тенге с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. На основании ч. 6 ст. 62 УК РК с учетом нахождения Ж. под стражей с 5 по 7 мая 2015 года размер наказания в виде штрафа снижен до 20 972 000 тенге. За полтора года осужденным было выплачено только 427 880 тенге.

Постановлением Кокшетауского городского суда от 27 июня 2017 года удовлетворено представление судебного исполнителя Кокшетауского территориального отдела № 2, постановлено заменить Ж. наказание в виде штрафа в размере 20 544 120 тенге на наказание в виде шести лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Неукоснительное исполнение предусмотренных новелл и ряда других законодательных мер по исполнению Послания Главы государства народу Казахстана позволит повысить эффективность борьбы с коррупцией.