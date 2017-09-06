Полиция допустила подкуп членов МОК при выборе столицы ОИ-2016

Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года.

Полиция Рио-де-Жанейро ведет расследование возможного подкупа членов Международного олимпийского комитета (МОК) во время выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Independent.





Отмечается, что речь может идти о «международной коррупционной схеме», благодаря которой произошел подкуп членов МОК с целью получения голосов в пользу заявки Рио-де-Жанейро.





Утром 5 сентября полиция провела обыск в доме бывшего главы оргкомитета ОИ-2016 Карлоса Артура Нузмана. Следователи нашли доказательства причастности Нузмана к коррупционной схеме. Кроме него, суд выписал ордеры на арест двух его соучастников — бизнесменов Артура Сезара де Менезеса и Элиана Перейру Кавалканте.





Финальное голосование за выбор столицы Игр-2016 прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В третьем раунде Рио-де-Жанейро победил Мадрид со счетом 66:32. При этом испанская заявка со значительным преимуществом победила в первом раунде. Чикаго и Токио выбыли из борьбы на первой и второй стадиях отбора.





Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. В соревнованиях приняли участие более 11 тысяч спортсменов из 207 стран мира. Победителем медального зачета стала сборная США.





Фото: Ricardo Moraes / Reuters



