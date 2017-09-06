Соответствовать высокому статусу

Галия Ержанова,

судья Костанайского областного суда

Важность выполняемой судьей государственной функции предопределяет особые требования к правилам поведения судьи, как на службе, так и во внеслужебное время. Каждый судья своим нравственным поведением, профессиональным отношением к своей работе, достойным поведением в быту и семье будет формировать положительное отношение общества к судебной системе.

Должность судьи обозначена как наиболее сложная юридическая профессия по степени профессионального уровня, и что очень важно, по степени нравственно-этического потенциала судьи как личности.

Наличие нравственно-этического содержания, являющегося неотъемлемой составляющей частью характеристики личности судьи, было незыблемым принципом содержания института биев в казахском обществе. Поэтому судей-биев не назначали, и эта должность не переходила по наследству, а бием надо было быть в силу своих личностных нравственных качеств, оценку которых определяло общество.

Существовали четко обозначенные критерии для того, чтобы быть бием. Кроме глубоких знаний обычного права, владения ораторским искусством, кандидат должен был обладать такими качествами, как честность, беспристрастность, высокой культурой поведения, что в целом позволяло обществу оценивать репутацию кандидата как безупречную. И эта оценка общества, своего рода мониторинг, определяла быть ему бием или нет.

В данном случае процесс мониторинга был прозрачным, поскольку к бию, потерявшему авторитет, люди не обращались, и он терял высокое звание бия. Следует привести слова великого казахского ученого и просветителя Шокана Валиханова: «Главное достоинство суда биев, по нашему мнению, заключается в отсутствии формальностей и всякой официальной рутины. Значение бия основано на авторитете, и звание это есть как бы патент на судебную практику».

Известный российский юрист, общественный деятель А. Кони в своем знаменитом труде «Нравственные начала в уголовном судопроизводстве» заложил основы судебной этики. Роль и значение личности судьи А. Кони точно выразил: «Как бы хороши ни были правила деятельности, они могут потерять свою силу и значение в неопытных, грубых или недобросовестных руках. Чем больше оттенков в своем практическом применении допускают эти правила, чем глубже касаются они личности и участия человека, чем более важным интересам общественной жизни они служат, тем серьезнее представляется вопрос - в чьи руки отдается приложение этих правил и при каких условиях. Недаром народная житейская мудрость создала поговорку: «Не суда бойся, бойся судьи!».

Актуально звучат эти призывы в наше время. Отсюда следует, что судья должен быть носителем вековых ценностей человеческого общества: справедливости, добра, высокой нравственной культуры. Безусловно, эти задачи не под силу судье, который не подготовлен морально, имеет низкий уровень нравственной культуры, такому затруднительно соответствовать высоким требованиям личности.

Роль и значение этики судьи были определены в Плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» Главы государства Нурсултана Назарбаева. В целях обеспечения верховенства закона в 19 шаге данного документа предусмотрена разработка нового этического кодекса судей. Во исполнение данных задач, поставленных главой государства перед судебной системой, на VII Съезде судей РК принят новый Кодекс судейской этики.

Следует отметить, что новый Кодекс судейской этики отвечает по сути своего содержания современным вызовам общества в исторических условиях поступательного развития государства. Так, нормами нового Кодекса предусмотрено, что судья должен быть верным своей присяге, неукоснительно соблюдать нормы этики, не допуская проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, связанных с отправлением правосудия, в общественной деятельности и быту, чтобы его поступки соответствовали высокому статусу должности судьи.

Данную задачу следует принимать как основополагающую норму жизнедеятельности судьи, поскольку судья удостоен пристального внимания со стороны членов общества в силу своего особого статуса.

Воплощение в современном портрете судьи морально-нравственных качеств, таких как скромность, корректность, интеллигентность, в классическом понимании этого слова, несомненно, является показателем высокого статуса должности судьи. Эти высоконравственные качества не появляются в связи с назначением конкретного лица на должность судьи, а должны быть заложены изначально в этом человеке, как результат его воспитания и развития.

Представляется, что имеет значение оценка не только деловых и профессиональных качеств кандидата-стажера в судьи, но и внутренняя его культура, образовательный уровень и творческая составляющая его личности.

В этой связи возникает вопрос качественного отбора судейского корпуса. Считаю, что кандидат в судьи перед принятием такого важного решения как стать судьей, должен для себя определить, насколько он сможет соответствовать высокому статусу.

Принятый кодекс отразил роль нравственного облика судьи, указав следующее. В тех случаях, когда какие-либо вопросы, связанные с судейской этикой, оказываются не урегулированными данным Кодексом, судья должен следовать общепринятым принципам нравственности и морали, а также международным стандартам в области правосудия и поведения судей.

Следует доработать вопросы требований к подбору судейских кадров, поскольку существующие критерии не позволяют определить духовную культуру кандидата, уровень его культурного развития. Только высокодуховный человек со сформировавшейся внутренней культурой поведения не позволит себе, будучи судьей, проявлять неуважение к участникам судебного процесса, демонстрировать перед гражданами свое превосходство, власть, пренебрежение и высокомерие.

Для общества поведение судьи при осуществлении своей деятельности является показателем качественного уровня нашего правосудия. Судья, имеющий данный показатель, не позволит грубо перебить участника процесса, запретить ему высказаться и тем самым лишить его права «быть выслушанным», швырнуть документы, заявив, без принятия какого-либо процессуального решения по ходатайству стороны процесса, что «это не относится к делу».

По нашему мнению, судья должен заниматься самообразованием постоянно и непрерывно. Причем вопросы самообразования не должны ограничиваться только профессиональными знаниями. Судья должен быть разносторонне развитым человеком, так как судебная деятельность - это, прежде всего, мыслительная деятельность, основанная на широком спектре знаний.

Существующие на сегодня требования к кандидату сводятся к компьютерному тестированию по проверке его профессиональных знаний. Данный способ не всегда позволяет увидеть в этом кандидате его как всесторонне развитую личность, с определенным уровнем нравственной культуры.

Считаем, следует принять дополнительные требования к кандидату по принципу «лучшего из лучших». Для этого надо создать формат требований и способ его реализации по выявлению уровня культуры и определенного показателя общего кругозора знаний претендента, способности его творческого мышления. Возможно, следует привлечь к работе независимого психолога и других специалистов.

Подытоживая сказанное, можно привести слова А. Кони: «Отношение общественного мнения к судьям рисует, в общих чертах, и характер производимого ими суда».

Полагаем, реализация данных идей, будет способствовать исполнению норм судейской этики, провозглашенных в ст. 2 Кодекса судейской этики: судье следует обеспечивать высокую культуру ведения судебного заседания, вести себя достойно, вежливо и требовать такого же поведения от участников процесса и других лиц, присутствующих в судебном заседании, принимать меры, чтобы у них не возникало сомнений в справедливости правосудия. Законность и обоснованность принимаемых судьей процессуальных решений должны быть обеспечены независимо от какого-либо публичного обсуждения или какой-либо оценки его деятельности. Поведение судьи при исполнении профессиональных обязанностей должно формировать и поддерживать уверенность общества в честности и неподкупности судьи.

К выполнению данной задачи, поставленной перед судейским корпусом Главой государства Н. Назарбаевым, должно стремиться все судейское сообщество нашей страны путем практического соблюдения данных норм этики ежедневно, как в своей профессиональной деятельности, так и в повседневной личной жизни.