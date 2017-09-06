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В ЮКО наркоторговец маскировал кусты конопли в стоге сена

6 сентября 2017, 10:25

Также незадачливый «агроном» создал во дворе дома все необходимые условия для выращивания марихуаны.

Сотрудники ОП Мактааральского РУВД задержали 57-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотического средства, пишет Otyrar.kz.

Безработный мужчина решил заняться огородничеством. Правда землю он подготовил не под рассаду огурцов и помидоров, а … конопли.

Подозреваемый даже создал во дворе дома все необходимые для выращивания условия: удобрял и увлажнял почву, поддерживал нужную температуру, установил дополнительное освещение. Неплохой урожай незадачливый «агроном» замаскировал в стоге сена.

Оперативники 1-го ОП Мактаральского РУВД тайник обнаружили сразу. В стоге сена стражи порядка обнаружили 6 кустов «конопли» общим весом около 1,5 кг. и около 130 гр. высушенной «марихуаны». Травку оперативники нашли и в доме незадачливого «предпринимателя» — несколько свертков с «гашишем» и «марихуаной», общим весом около 15 гр.

За незаконное культивирование и хранение наркосодержащих растений подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.

Всего же с начала 2017 года подразделениями ДВД ЮКО ликвидировано 80 посевов запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. В качестве вещественных доказательств изъято около 4,5 тонн наркотических средств. К уголовной ответственности за незаконное культивирование и хранение наркосодержащих растений полицейскими привлечены 80 человек.

Фото с сайта otyrar.kz

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