Нигматулин: Мажилис продолжит планомерную работу по законодательной поддержке курса Елбасы

Нам предстоит большой объем законотворческой работы, - сказал он.

На пленарном заседании Мажилиса Председатель Палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание депутатского корпуса на задачах, поставленных Президентом Казахстана на открытии третьей сессии , сообщает , сообщает Zakon.kz





«Для выполнения всех поставленных задач, а также для обеспечения законодательной поддержки стратегического курса главы государства нам необходимо продолжить планомерную и качественную работу над законопроектами, как внесенными Правительством, так и инициированными нашими коллегами-депутатами», - сказал Н.Нигматулин.





При этом Спикер Палаты остановился на тех законопроектах, которые уже внесены в Мажилис: «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы», проект Кодекса о таможенном регулировании.





«Работая над проектом Кодекса, мы должны исходить из установок Президента по «оптимизации» таможенных процедур путем введения принципа «единого окна», развития системы электронного декларирования и сокращения количества требуемых документов», - отметил Н.Нигматулин.





По словам Спикера Мажилиса, таким же подходом следует руководствоваться и при работе над проектом Кодекса о налогах и других обязательных платежах, который в скором времени планируется внести Правительством.

При этом Н.Нигматулин заверил, что работа над законопроектами, как обычно, будет проходить в атмосфере открытого обсуждения.



