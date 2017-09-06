Объявлен состав команд Казахстана и Аргентины в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

6 сентября 2017, 10:31

15-17 сентября в Национальном теннисном центре Астаны состоится матч плей-офф Кубка Дэвиса.

Определился состав Национальной сборной Казахстана на матч Кубка Дэвиса против команды Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Капитан казахстанской команды Диас Доскараев заявил против аргентинцев - Михаила Кукушкина, Дмитрия Попко, Александра Недовесова и Дениса Евсеева.



Капитан сборной Аргентины Даниэль Орсанич пригласил в команду Диего Шварцмана, Гвидо Пелью, Массимо Гонсалеса и Андреса Молтени.



Напомним, что 15-17 сентября в Национальном теннисном центре Астаны состоится матч плей-офф Кубка Дэвиса. Мужская сборная Казахстана поборется за выход в Мировую группы со сборной Аргентины.


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