Объявлен состав команд Казахстана и Аргентины в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
6 сентября 2017, 10:31
15-17 сентября в Национальном теннисном центре Астаны состоится матч плей-офф Кубка Дэвиса.
Определился состав Национальной сборной Казахстана на матч Кубка Дэвиса против команды Аргентины, сообщает Zakon.kz.
Капитан казахстанской команды Диас Доскараев заявил против аргентинцев - Михаила Кукушкина, Дмитрия Попко, Александра Недовесова и Дениса Евсеева.
Капитан сборной Аргентины Даниэль Орсанич пригласил в команду Диего Шварцмана, Гвидо Пелью, Массимо Гонсалеса и Андреса Молтени.
Напомним, что 15-17 сентября в Национальном теннисном центре Астаны состоится матч плей-офф Кубка Дэвиса. Мужская сборная Казахстана поборется за выход в Мировую группы со сборной Аргентины.
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