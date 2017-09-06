Обеспечить особую защиту

Динара Макарьина,

судья Специализированного межрайонного

суда по делам несовершеннолетних г. Астаны

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г. Астаны отметил свое десятилетие. За эти годы судьями накоплен серьезный опыт по обеспечению действенной защиты интересов несовершеннолетних и наработана эффективная судебная практика.

Создание специализированного ювенального суда было обусловлено необходимостью обеспечения особой защиты прав детей, материнства и детства. В результате совместной работы суда с органами опеки и попечительства, инспекторами по делам несовершеннолетних, психологов и прокуроров, безусловно, значительно повысился уровень ювенальной юстиции. За что хотелось бы выразить им огромную благодарность.

Ювенальный суд рассматривает уголовные, гражданские дела и дела об административных правонарушениях, если они так или иначе связаны с правами и интересами несовершеннолетних. При этом при осуществлении правосудия суд руководствуется положениями Конвенции о правах ребенка, ратифицированной постановлением Верховного Совета РК от 8 июня 1994 года.

Согласно Конвенции государства-участники, признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях, Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, согласились, что наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы (ст.ст. 18 и 27). Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Родители или другие лица, воспитывающие детей, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для их развития.

Согласно статистике

Указом Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 384 утверждена Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, согласно которой целями государственной семейной политики являются поддержка, укрепление и защита семей, создание необходимых условий, способствующих физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному развитию семей и их членов, охрана материнства, отцовства и детства.

К сожалению, согласно статистическим данным вышеназванной Концепции определенную распространенность получают «гражданские» и межродственные браки у некоторых представителей этнических групп. Участились случаи закрепления союза мужчин и женщин не в органах регистрации актов гражданского состояния, а в религиозных учреждениях. При этом культивируются неприемлемые семейные ценности, противоречащие современному положению женщины в семье, ее социальной активности и занятости. В дальнейшем в таких семьях происходят конфликты, приводящие к расторжению брака, при этом разводы и рождение ребенка вне брака имеют тенденцию к увеличению. Распадается почти каждый третий брак. Увеличилась доля разводов супругов, имеющих несовершеннолетних детей. В 2011 году на 160,5 тыс. браков приходилось 44,9 тыс. разводов, или 28 процентов, в 2015 году этот показатель увеличился до 35 процентов - на 148,7 тыс. браков приходилось 53,3 тыс. разводов.

Растет количество монородительских (неполных) семей. Сегодня каждый пятый ребенок проживает в такой семье. В 2009 году по сравнению с 1999 годом их доля выросла на 6,8 процента. Из них более 400 тыс. женщин воспитывают более 700 тыс. детей, а более 60 тыс. мужчин - более 300 тыс. детей. Таким образом, 15,1 процента детей проживают с одной матерью, 6,4 процента детей проживают с одним отцом.

Между тем гендерно-обусловленная свобода мужчин приводит к слабому участию отцов в воспитании детей и проблеме выплаты алиментов на содержание ребенка. На 1 января 2016 года на исполнении находится порядка 300 тыс. дел по взысканию алиментов.

По результатам мульти-индикаторного кластерного обследования в Республике Казахстан за 2015 год только 6,6 процента детей в возрасте до пяти лет получают поддержку со стороны отцов в процессе своего раннего обучения, в то время как со стороны матерей такую поддержку получают 50,7 процента детей.

Выявлено на практике

Как известно, все коллизии законодательства выявляются в процессе ежедневной практической работы, в этой связи, несмотря на сравнительно непродолжительный опыт работы ювенальных судов, предлагаю рассмотреть следующие предложения по совершенствованию национального законодательства в сфере защиты прав детей.

Внедрить досудебный порядок по исковым заявлениям об установлении отцовства и взыскании алиментов. Так, правовая безграмотность сторон приводит к частым обращениям в суд, тогда как установление отцовства производится на основании добровольной подачи заявления в органы РАГС. Данное обстоятельство в ходе подготовки к судебному заседанию служит основанием к многочисленным оставлениям заявлений без рассмотрения. Таким образом, безрезультатно затрачивается время, трудовые ресурсы и судебные расходы.

При этом важно учесть, что по делам данной категории, как правило, назначается экспертиза ДНК, стоимость которой составляет 157 701 тенге, в случае неподтверждения отцовства данная сумма взыскивается с истцов.

Принимая во внимание установленное законодательством гендерное равенство, считаю необходимым постепенно менять стойкие стереотипы общества и предоставлять мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, те же права, которые есть у женщин в аналогичных ситуациях.

В целях соблюдения прав ребенка считаю необходимым внести на законодательном уровне дополнение, согласно которому необходимо ограничить право усыновления (удочерения) ребенка при достижении лицами пенсионного возраста.

Согласно данным вышеназванной Концепции существует проблема ранних браков, подростковой беременности, абортов в раннем возрасте, что особенно распространено в сельской местности.

В Казахстане проживают более двух миллионов девочек-подростков и девушек в возрасте до 18 лет, это пятая часть всего женского населения республики. За последние пять лет зарегистрирован 33 051 случай подростковой беременности, в том числе 9906 абортов среди девочек от 15 до 18 лет. Число абортов в возрастной группе от 15 до 18 лет остается достаточно высоким и составляет порядка двух тысяч абортов в год или 0,1 процента от всего количества девочек-подростков и девушек до 18 лет.

В этой связи считаю крайне необходимым развивать профилактические меры не только с семьями и детьми с девиантным поведением, но и с семьями, еще не попавшими в орбиту правонарушений. Большую психологическую помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывают также неправительственные организации. Кроме того, такие организации, как ОФ «Право», ОО «Центр социальной адаптации детей» проводят социально психологические исследования по делам об определении места жительства ребенка, определении порядка общения детей с родителями.

В ходе рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних выявляется отсутствие поддержки со стороны родителей, более того, как правило, подсудимыми являются мальчики из неполных семей, которые в силу непонимания со стороны близких людей склонны к девиантному поведению.

В этой связи, на мой взгляд, именно родители несут основную ответственность за воспитание будущего поколения. Вместе с тем, как правило, родители, рассчитывая на школу, не в достаточной мере осуществляют родительский контроль, не следят за социальными сетями, в которых буквально круглосуточно находятся их дети. А ведь именно просмотр ребенком сомнительных сайтов, сайтов, пропагандирующих насилие, экстремизм, терроризм, неуважение к полиции, суду и другим представителям государственной власти приводит к формированию аморального образа мыслей, бескультурному поведению, непатриотическому настроению молодых в целом.

Профилактика правонарушений

Ювенальные суды рассматривают дела об административных правонарушениях, при этом наиболее распространенными из них являются:

- нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до шести часов утра либо вне жилища с 23 до шести часов утра в течение года после наложения административного взыскания, что влечет штраф на законных представителей в размере 15 МРП (34 035 тенге). Вместе с тем данная законодательная норма направлена на защиту детей от правонарушений, которые в основном совершаются в ночное время суток;

- мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса РК, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, - влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере семи МРП (15 883 тенге). Данный запрет был вызван необходимостью реализации поручения Президента Республики Казахстан о соблюдении принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям. Так, совершая мелкие правонарушения, подростки пополняют ряды несовершеннолетних хулиганов;

- невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, за что предусмотрен штраф в размере семи МРП (15 883 тенге), а за повторное в течение года правонарушение - штраф в размере 20 МРП либо административный арест до 15 суток. Следует отметить возмущение правонарушителей по поводу неподъемных для семейного бюджета размеров штрафа. В связи с чем судом даны соответствующие предложения по уменьшению штрафных санкций по правонарушениям, не представляющим большой общественной опасности.

Согласно данным Концепции каждый второй ребенок в возрасте от двух до 14 лет испытывает в семье жесткие формы наказания. Две трети школьников испытали или стали свидетелями насилия со стороны учеников или учителей. Наиболее актуальной остается проблема физического насилия. В целом по стране один процент детей подвергались суровому виду физического наказания. Особую тревогу вызывают участившиеся факты изнасилования детей. Исследование, проведенное Министерством образования и науки в 2011 году по фактам насилия над детьми, показало, что 67 процентов детей (два ребенка из трех) не чувствуют себя в безопасности в собственной семье. В некоторых школах и семьях (где дети проживают с отчимом или мачехой) существует ситуация, когда дети хранят молчание о проблемах насилия в силу страха, подвергая себя еще более жесткому насилию.

Вместе с тем практическая работа суда находится в постоянном прогрессе, так, например, в суде проведен «круглый стол» на тему: «О профилактике уголовных правонарушений несовершеннолетних и преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних». Проведение данного мероприятия было вызвано увеличением на 12 процентов количества преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, а именно развращением малолетних и половым сношением с ребенком.

Если за первое полугодие 2016 года в суд всего поступило 23 уголовных дела, то в 2017 году на десять больше.

В ходе обсуждения проблемных вопросов были даны предложения по улучшению проведения процедуры депонирования несовершеннолетних с обязательным привлечением психологов, которые с учетом психологического состояния ребенка помогут избежать нанесения дополнительной травмы ребенку.

По опыту Швейцарии предложено в каждом суде создать так называемую детскую зеленую комнату, в которой может производиться допрос несовершеннолетнего без участия подсудимого.

Кроме того, предложено проработать вопрос немедленного помещения ребенка, подвергшегося насилию со стороны близких, во временные кризисные центры, для чего необходимо ускорение принятия решения комиссией по защите прав ребенка при акимате.

Наиболее эффективной мерой по профилактике вышеуказанных правонарушений, по мнению участников мероприятия, послужит блокировка сайтов, содержащих информацию, негативно влияющую на детей, развращающую их психологию. Также указана необходимость проведения цикла лекций в учебных заведениях по профилактике уголовных преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, и более эффективной работы психологов и социальных педагогов школ с начала учебного года.

При этом отмечено, что основной и действенной мерой по профилактике детской преступности является не только обучение в школе, но и надлежащее исполнение родительских прав и обязанностей, создание необходимых условий, способствующих физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному развитию семей и их членов, охрана материнства, отцовства и детства.

Только при взаимной совокупности усилий по поддержке, укреплению и защите семей со стороны как государственных правоохранительных органов и органов образования, так и родителей, возможно добиться достижения целей государственной семейной политики.

Помогут медиатор и психолог

Позитивным моментом в работе по осуществлению правосудия является усыновление (удочерение) детей. Отрадно, что количество дел данной категории из года в год растет. Для граждан, желающих усыновить ребенка, создан специальный портал с фотографиями и данными детей, от которых отказались биологические родители. Данное новшество значительно снизило сроки усыновления, имеют место случаи, когда ребенок находит новых родителей уже через три месяца после того, как оказался в детском доме.

Кроме того, в ювенальном суде получили развитие услуги медиации и социально-психологического сопровождения семьи в условиях конфликта или затруднительной жизненной ситуации.

Так, реализуются положения пилотного проекта по внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации, утвержденного распоряжением председателя Верховного Суда от 26 января 2017 года, по делам о порядке общения и определения места жительства судом принимаются меры к примирению сторон и добровольному разрешению спора путем заключения мирового либо медиативного соглашения.

Родители в рамках одного медиативного соглашения, утвержденного судом и имеющего силу судебного акта, разрешают все вопросы вплоть до совершеннолетия ребенка, в том числе вопросы оплаты алиментов, покупки лекарственных средств, сезонной одежды, выезда ребенка за границу и другое.

В завершение хотелось бы отметить, что путь к совершенствованию нашего общества начинается с формирования эффективной системы охраны здоровья семьи, семейного воспитания, образования и досуга и развитие системы социального обслуживания семей с детьми зависит от вклада и действий каждого из нас по борьбе с социальным неблагополучием.