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Соблюдая гендерное равенство

 

Дина Амирова

 

Сегодня на повестке дня большинства передовых стран мира стоит вопрос об искоренении дискриминации по половому признаку из всех сфер жизнедеятельности современного общества. Не является исключением и Казахстан, где вопросы гендерной политики отражены в Концепции семейной и гендерной политики РК до 2030 года.

Как известно, во всем мире отмечается тенденция к построению общества на основе равных прав и возможностей, а также обеспечению беспрепятственного участия в рамках устойчивого развития неиспользованного потенциала женского населения планеты. Еще в 1998 году наша республика присоединилась к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, были ратифицированы конвенции ООН «О политических правах женщин» и «О гражданстве замужней женщины». Также подписаны международные пакты о гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах и другие. Всего Казахстан присоединился к более чем 60 международным договорам по правам человека.

Однако еще отмечаются факты нарушения прав женщин в РК, которые необходимо пресекать на любом уровне. О том, какой вклад вносят в реализацию мер, предусмотренных государственной гендерной стратегией, представители судебной системы Казахстана, рассказывает председатель районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы Ербол ТУЛЕЕВ.

- Ербол Буратович, насколько, по вашему мнению, реализуются принципы гендерного равенства в нашей республике?

- Как мы знаем, еще в ноябре 2005 года Президент РК подписал Указ № 1677 «Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы». Необходимо отметить, что последовательное развитие национального механизма по улучшению положения женщин началось в 1995 году после создания консультативно-совещательного органа - Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте РК. В 1998 создана Национальная комиссия по делам семьи и женщин при Президенте РК. Для исполнения Пекинской платформы действий правительство приняло Национальный план действий по улучшению положения женщин в РК (1999 г.), который предусматривал ряд мероприятий по продвижению женщин на уровни принятия решений и улучшению социально-экономического положения женщин. То есть, базис для реализации данных принципов достаточно солидный.

- Тогда в чем причины того, что факты дискриминации женщин не искоренены полностью?

- Дело в том, что несмотря на официальное признание важности гендерной политики, на практике нередко приходится сталкиваться с ее явным неприятием. В умах многих граждан глубоко укоренился стереотип «женщины-матери», «хранительницы домашнего очага», подчеркивающий приоритет домашней роли женщин в обществе. И этот стереотип мешает взглянуть на роль женщины в обществе по-другому. Но мы должны помнить, что построение развитого и демократического общества возможно только при успешной реализации гендерной стратегии.

- Какие задачи в данной сфере и благодаря каким мерам удалось решить к настоящему моменту?

- Указом Главы государства Н. Назарбаева от 29 ноября 2005 года была утверждена «Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы». Надо отметить, что в истории РК Стратегия гендерного равенства была принята впервые, более того, подобные документы имеют лишь немногие страны мира. С помощью этой стратегии открыт новый этап в социальной политике государства, внедрены гендерные знания в систему образования и осознания обществом необходимости правового и гендерного равенства. Реализация Стратегии гендерного равенства на 2006-2016 годы позволила более тщательно рассмотреть вопросы прав и возможностей не только женщин, но и мужчин. Кроме того, Комитетом ООН была дана высокая оценка созданию законодательной базы РК по вопросам равенства прав и возможностей для мужчин и женщин. Далее, большое влияние на устойчивость семьи оказывают модели гендерных отношений, то есть, чем выше уровень гендерного равенства, тем больше ответственности и результативности в выполнении членами семей своих бытовых, экономических, воспитательных и прочих обязанностей. Очевидно, что формирование условий становления современной устойчивой семьи и достижения гендерного равенства является неразрывным процессом социальной модернизации общества. Нельзя не вспомнить о том, что главными итогами реализации Концепции стало обновление основных отраслей национального законодательства (конституционного, административного, гражданского, банковского, налогового, финансового, таможенного, экологического, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательств). Теперь важной задачей для каждого казахстанца является выполнение мер, предусмотренных Концепцией семейной и гендерной политики РК до 2030 года, которая объединяет действующие концепции в области конкурентоспособности и социального развития, а значит, стала одним из принципиальных условий успешной интеграции РК в мировое сообщество. Мы достигнем всех поставленных Президентом РК целей тогда, когда каждый на своем месте как профессионал и человек, в меру своих сил будет способствовать реализации принципов гендерного равенства.

- С какими случаями в своей судебной практике вы сталкивались, когда требовалась реальная защита прав женщин?

- Наиболее часто мы рассматриваем гражданские дела по иску о расторжении брака. Так, недавно в районный суд № 2 Ауэзовского района г. Алматы обратилась С. Абдиева (все имена и фамилии изменены) с иском о расторжении брака. Свои требования она мотивировала тем, что совместная жизнь с ответчиком не сложилась, фактические брачные отношения прекращены более восьми лет назад, общее хозяйство не ведется. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Споров о разделе имущества и воспитании ребенка не имеется. Ответчик, являющийся иностранцем, на судебное заседание не явился. Изучив материалы дела, суд пришел к следующему: согласно п. 4 ст. 23 Международного пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года), участвующие в настоящем Пакте государства должны принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении. В соответствии с п. 1 ст. 19 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» расторжение брака (супружества) в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Поскольку в судебном заседании представитель истицы пояснил, что дальнейшая совместная жизнь сторон и сохранение семьи невозможны, ответчик семьей не интересуется и споров о разделе имущества не имеется, а каких-либо возражений против этих доводов ответчик не представил, то при таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению. Издержки, связанные с регистрацией расторжения брака, подлежат взысканию с истицы, с согласия ее представителя. Также, согласно ч. 1 ст. 109 ГПК с ответчика в пользу Абдиевой взыскивается государственная пошлина в размере 681 тенге. На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 133, ст.ст. 223-226 ГПК, суд постановил иск С. Абдиевой к Э. Абдиеву о расторжении брака удовлетворить, брак расторгнуть.

Надо отметить, что в данном случае не было имущественных претензий, либо претензий отца на единоличную опеку над ребенком, поэтому все разрешилось быстро и без каких-либо препятствий. Хочу также отметить важность законопроекта, предусматривающего ответственность за заключение брака по религиозным обрядам без официальной регистрации, о котором недавно сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев. Дело в том, что в браке, заключенном только по религиозному обряду, существенно ущемляются права женщин. Даже после десятилетий семейной жизни женщина может оказаться на улице без средств к существованию, порой вместе с маленькими детьми. При этом официально она ни на что не может претендовать.

В принципе, имущественные споры, когда они происходят среди родственников, - одни из самых сложных в рассмотрении, не столько в юридическом, сколько в моральном плане. В прошлом году в нашем суде рассматривалось дело, когда родственники покойного хотели лишить его супругу и детей жилья, мотивируя это тем, что они оказывали постоянную материальную помощь брату (покойному), и он обещал их отблагодарить, подарив дом. Наличие супруги покойного брата и их троих детей ничуть не помешало родственникам подать такой иск. Разумеется, все их претензии судом были отклонены как нарушающие права женщины и детей.

6 сентября 2017, 09:13
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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