В Астане федерациям разъяснили систему ранжирование спорта

Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта"

В Астане состоялось совместное совещание Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан где приняли участие все руководители национальных федераций по олимпийским видам спорта, сообщает Zakon.kz





Данное совещание было инициировано руководством НОК РК и уполномоченным органом в целях разъяснения национальным федерациям правил ранжирования видов спорта в соответствии с новой моделью финансирования спорта в Казахстане.





«Введение Ранжирования является принципиально новым подходом в отечественной отрасли физической культуры и спорта, но имеющим успешную практику в других странах с высоким уровнем развития спорта как Австралия, Германия, Франция, Россия. Международный Олимпийский комитет также применяет принцип ранжирования при распределении финансирования международным спортивным федерациям. Каждая страна определяет собственные критерии ранжирования исходя из особенностей отрасли спорта и системы финансирования», - отметил Генеральный секретарь НОК РК Данияр Абулгазин.





Напомним, в мае текущего года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта", направленный на совершенствование системы финансирования спорта.