В соответствии с законами Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила представления коллекторским агентством сведений о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль.

В частности, сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль, по форме согласно приложению к Правилам (далее - Сведения) представляются в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронном формате.

В случае если в отчетном месяце изменений в Сведениях не производилось, то представление Сведений в Национальный Банк Республики Казахстан не требуется.

Сведения на бумажном носителе подписываются первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на подписание, исполнителем, заверяются печатью (при наличии) и хранятся в коллекторском агентстве.

Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на подписание.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.