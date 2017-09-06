Супруга Уэйна Руни дала ему "последний шанс"

В то время когда спортсмен находился в полицейском участке, Колин приводила мысли в порядок со своей семьёй.

Колин Руни — супруга нападающего британского футбольного клуба "Эвертон" Уэйна Руни — решила дать своему мужу последний шанс на исправление . Об этом газета пишет The Sun со ссылкой на источник, близкий к семье футболиста, передает . Об этом газета пишет The Sun со ссылкой на источник, близкий к семье футболиста, передает Life





В ночь на 1 сентября известный футболист был задержан полицейскими за вождение в нетрезвом виде. В тот момент в машине с Руни находилась сотрудница одной из британских фирм Лора Симпсон, которая, как удалось выяснить журналистам, в свободное время оказывает эскорт-услуги богатым мужчинам.





Позже супруга футболиста заявила, что похождения Уэйна стали "последней каплей, переполнившей чашу терпения". Однако спустя время от своих слов девушка отказалась.





— После долгих обсуждений с близкими родственниками и друзьями она сделала вывод, что не хочет, чтобы брак закончился. Она мама троих детей, на подходе четвёртый, она безумно хочет сохранить семью, — цитирует The Sun слова источника.



