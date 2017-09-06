До чего дошел прогресс: жительница Алматы нашла в учебнике задания из Интернета

Жительница Алматы нашла в учебнике по математике для пятого класса задачки из Интернета , передает , передает Zakon.kz





Напомним, недавно родители казахстанских школьников уже высказывали своё недовольство относительно содержания учебника по русскому языку для 7-го класса. Теперь очередь дошла и до математики.





Алматинка Ольга Бутько написала на своей страничке в Facebook о том, что две задачки в учебнике, который был издан в 2017 году, были полностью скопированы из Сети.





"Каждый день я буду выкладывать рассказы о новых учебниках для 5-го класса. Сегодня математика. Задача номер 15 была сдёрнута из Интернета, где она была опубликована в 2015 году, а может быть из другого учебника, из которого задача перекочевала в Интернет, и в ней даже чисел не поменяли! Любой школьник или студент ныряет сейчас в сеть за рефератами и сочинениями, но они хотя бы слова заменяют на синонимы. А тут составители учебника берут чужие задачи и получают за них госгонорар", - написала она.









Женщина также отметила, что задача №15 уже давно гуляет по российским сайтам.









"А вот задача №16".





"Почему задачи слово в слово и цифра в цифру присутствуют в авторском учебнике?" - вопрошает Ольга.







