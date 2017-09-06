До чего дошел прогресс: жительница Алматы нашла в учебнике задания из Интернета
6 сентября 2017, 10:48
"Составители учебника берут чужие задачи и получают за них госгонорар"
Жительница Алматы нашла в учебнике по математике для пятого класса задачки из Интернета, передает Zakon.kz.
Напомним, недавно родители казахстанских школьников уже высказывали своё недовольство относительно содержания учебника по русскому языку для 7-го класса. Теперь очередь дошла и до математики.
Алматинка Ольга Бутько написала на своей страничке в Facebook о том, что две задачки в учебнике, который был издан в 2017 году, были полностью скопированы из Сети.
"Каждый день я буду выкладывать рассказы о новых учебниках для 5-го класса. Сегодня математика. Задача номер 15 была сдёрнута из Интернета, где она была опубликована в 2015 году, а может быть из другого учебника, из которого задача перекочевала в Интернет, и в ней даже чисел не поменяли! Любой школьник или студент ныряет сейчас в сеть за рефератами и сочинениями, но они хотя бы слова заменяют на синонимы. А тут составители учебника берут чужие задачи и получают за них госгонорар", - написала она.
Женщина также отметила, что задача №15 уже давно гуляет по российским сайтам.
"А вот задача №16".
"Почему задачи слово в слово и цифра в цифру присутствуют в авторском учебнике?" - вопрошает Ольга.
Фото: facebook.com/Ольга Бутько
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876466-26817f78c71cc0a52bfa982ac27f8880
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...