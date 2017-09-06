Молодежный отбор Евро-2019: Казахстан почти продержался во Франции

Казахстанская молодежная (в возрасте до 21 года) сборная по футболу во вторник проиграла на выезде сверстникам из Франции со счетом 1:4 матч отбора к чемпионату Европы по футболу, в котором с третьей минуты играла вдесятером, при этом до 71-й минуты вела в счете, пишет пишет Sputnik





Главный арбитр встречи, шотландец Дональд Робертсон на третьей минуте игры посчитал нарушение, допущенное в своей штрафной казахстанцем Бекзатом Шадмановым, достаточно грубым для того, чтобы не только назначить пенальти в ворота гостей, но и удалить Шадманова с поля.

Пенальти парировал вратарь казахстанской сборной Дмитрий Колбунцов, а затем казахстанцы отбивались от атак хозяев поля, огрызаясь контратаками. На 54-й минуте в одном из таких контрвыпадов Дидар Жалмукан вывел казахстанцев вперед. После этого до 71-й минуты французы, несмотря на численное преимущество, не могли отыграться, однако в итоге вышедший на замену Мартин Террье свой шанс не упустил — 1:1.





Спустя три минуты Жонатан Бамба вывел французов вперед — 2:1, а в последние шесть минут игры Террье забил третий и четвертый мячи хозяев поля, оформив хет-трик в этой игре. В этот же день в девятой отборочной группе, где выступают сборные Казахстана и Франции, сенсация все же случилась - сборная Люксембурга в гостях обыграла сборную Болгарию со счетом 1:0.





Таким образом, сборная Казахстана, сыгравшая в нынешнем отборе уже три матча, осталась на первом месте таблицы с четырьмя очками. По три очка у Люксембурга, также сыгравшего три игры, сборной Франции (одна игра) и сборной Словении (одна игра), одно очко у черногорцев и ни одного у сборной Болгарии, которые также провели по одному матчу. Следующую игру отборочного цикла казахстанская "молодежка" сыграет 6 октября на выезде с Болгарией.





Финальная стадия Евро пройдет в Италии и в Сан-Марино в 2019 году, при этом прямую путевку в финальную стадию этого чемпионата Европы получила только сборная Италии, а ее партнеры по организации финальной стадии из Сан-Марино играют в отборочном цикле.

В нынешней квалификации участвуют 54 сборные, что является рекордом для молодежного Евро U-21: дебютантами стали сборные из Косово и Гибралтара. 54 команды поделены на девять групп по шесть команд. Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к итальянцам.





Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире.



