В Туркестане ключи от новых квартир получили 480 семей

В городе Туркестан в рамках программы «Развитие регионов» построены и сданы в эксплуатацию 8 жилых 5-ти этажных домов, передает п ресс-служба акима ЮКО.





В этот день жилье получили 480 семей, среди них матери-одиночки, инвалиды и малообеспеченные семьи. В церемонии вручение ключей от новых квартир в новом микрорайоне «Отырар» принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.









«Сегодня по поручению Главы государства в каждом регионе страны, в рамках различных программ ведется строительство жилых домов. Все это – результат мудрой и дальновидной политики Главы государства. На протяжении многих лет семьи ждали своей очереди. Вручение ключей от 480 квартир в Туркестане можно назвать отличным событием для всей области. В этих новые квартиры поселятся 480 семей или порядка трех тысяч граждан. Поздравляю вас с новосельем, с этим замечательным праздником и желаю каждой семье благополучия и единства», - сказал в своем поздравительном слове глава региона.









Стоит отметить, что в 2016 году в этом микрорайоне были введены в эксплуатацию два 120 квартирных дома с и 144 квартир по программе КИК. 8 жилых 5-ти этажных домов на 480 квартир построены в рамках программы «Развитие регионов», на строительство которых из областного бюджета было выделено 3 млрд. 109 млн. тенге. Кроме того, в настоящее время решается вопрос с детским садом и школой. Для этого местные власти, в рамках государственно-частного партнерства планируют начать строительство здания детского сада на 280 мест. А в следующем году начнут возводить здание новой школы на 900 мест. Наряду с этим, в районе ведется строительство психолого-коррекционного центра на 200 мест.









Вместе с тем, в целях удовлетворения потребности около 5 тысяч граждан в жилье, в микрорайоне «Отырар» планируется построить еще 6 домов по линии «Казахстанской ипотечной компании».









Помимо этого, в следующем году начнется строительство 20 многоэтажных жилых зданий и 150 коттеджей. Отметим также, что в восточной части города будет построен администратовно-деловой центр.









Фото: Кайсар Шерим



