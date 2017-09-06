Н.Нигматулин: Работа депутатов и дальше будет проходить в атмосфере открытого дискуссионного обсуждения
6 сентября 2017, 10:56
При этом спикер палаты остановился на тех законопроектах, которые уже внесены в мажилис.
На пленарном заседании Мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание депутатского корпуса на задачах, поставленных Президентом Казахстана на открытии третьей сессии, сообщает Zakon.kz.
«Для выполнения всех поставленных задач, а также для обеспечения законодательной поддержки стратегического курса Главы государства нам необходимо продолжить планомерную и качественную работу над законопроектами, как внесенными правительством, так и инициированными нашими коллегами-депутатами», - сказал Н.Нигматулин.
При этом спикер палаты остановился на тех законопроектах, которые уже внесены в мажилис: «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы», проект Кодекса о таможенном регулировании.
«Работая над проектом Кодекса, мы должны исходить из установок Президента по «оптимизации» таможенных процедур путем введения принципа «единого окна», развития системы электронного декларирования и сокращения количества требуемых документов», - отметил Н.Нигматулин.
По его словам, таким же подходом следует руководствоваться и при работе над проектом Кодекса о налогах и других обязательных платежах, который в скором времени планируется внести правительством.
При этом Н.Нигматулин заверил, что работа над законопроектами, как обычно, будет проходить в атмосфере открытого обсуждения.
«Нам предстоит большой объем законотворческой работы. И, разумеется, в соответствии с той традицией, которую мы заложили в предыдущую сессию, наша работа будет проходить в атмосфере открытого дискуссионного обсуждения законопроектов, с широким представительством государственных органов, экспертного сообщества, институтов гражданского общества – и всё это при активном освещении в средствах массовой информации. Именно такими подходами мы будем руководствоваться в нашей работе в эту сессию, чтобы принимаемые нами законы были максимально конкурентными, прагматичными и отвечали самым высоким стандартам, как этого требует от нас Президент нашей страны – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев», - резюмировал Н.Нигматулин.
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