Внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования страховой деятельности

В частности, изменения внесены в следующие нормативно правовые акты:

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 54 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения»

пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Ходатайство на получение разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) (далее - ходатайство) составляется страховой организацией (страховым холдингом) по форме согласно приложению к настоящим Правилам и представляется в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства». Ходатайство страховыми холдингами - нерезидентами Республики Казахстан представляется на бумажном носителе.»;

абзац третий подпункта 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«соответствие прогнозных значений пруденциальных нормативов реорганизованной страховой (перестраховочной) организации требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794;»;

в Ходатайство на получение разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) по форме согласно приложению внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 148 «Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления временной администрацией (временным администратором) банка, страховой перестраховочной) организации отчетов и иной (дополнительной) информации»

Отчет о размещенных вкладах финансовой организации по форме согласно приложению 12 изложен в редакции согласно приложению 1 к Перечню;

Отчет о ценных бумагах финансовой организации по форме согласно приложению 13 изложен в редакции согласно приложению 2 к Перечню.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 81 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров и Правил их представления»

Отчет о сделках с аффилиированными лицами страховой (перестраховочной) организации по форме согласно приложению 22 изложен в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.