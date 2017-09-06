Уфологи опубликовали фото с засекреченной "Зоны 51"
6 сентября 2017, 10:59
Группа энтузиастов сняла территорию "Зоны 51" с горы Тикабу, расположенной в 25 километрах от базы.
Уже не в первый раз внимание уфологов привлекла засекреченная военная база в Неваде, известная под названием "Зона 51", передает Zakon.kz.
Согласно официальным данным, на базе разрабатывается и испытывается экспериментальная летательная техника. Однако из-за высокой секретности базы уфологи неоднократно заявляли о связях военных с НЛО.
Группа энтузиастов сняла территорию "Зоны 51" с горы Тикабу, расположенной в 25 километрах от базы. Видеоотчет о поездке они опубликовали на своем канале в Youtube. На снимках нет ничего необычного, видна поверхность базы и ряд строений, типичных для таких объектов. Однако их внимание привлекла антенна и ангар. По мнению уфологов, антенна служит средством приема сигналов из космоса.
Стоит отметить, что съемки военной базы запрещены законом США.
Фото: кадр из видео.
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