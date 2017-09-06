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Уфологи опубликовали фото с засекреченной "Зоны 51"

6 сентября 2017, 10:59

Группа энтузиастов сняла территорию "Зоны 51" с горы Тикабу, расположенной в 25 километрах от базы.

Уже не в первый раз внимание уфологов привлекла засекреченная военная база в Неваде, известная под названием "Зона 51", передает Zakon.kz.

Согласно официальным данным, на базе разрабатывается и испытывается экспериментальная летательная техника. Однако из-за высокой секретности базы уфологи неоднократно заявляли о связях военных с НЛО.

Группа энтузиастов сняла территорию "Зоны 51" с горы Тикабу, расположенной в 25 километрах от базы. Видеоотчет о поездке они опубликовали на своем канале в Youtube. На снимках нет ничего необычного, видна поверхность базы и ряд строений, типичных для таких объектов. Однако их внимание привлекла антенна и ангар. По мнению уфологов, антенна служит средством приема сигналов из космоса.

Стоит отметить, что съемки военной базы запрещены законом США.


Фото: кадр из видео.

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