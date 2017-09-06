Жителей Медеуского района Алматы обучают трехъязычию

В Алматы 5 сентября в здании Казахского национального педагогического университета им. Абая состоялась XX внеочередная конференция Медеуского районного филиала партии «Нур Отан», сообщает Zakon.kz.

На повестке дня были обсужден ход реализации программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. Также были избраны делегаты на внеочередную ХХ конференцию Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» и внесены изменения в составы Политического совета и Бюро Политического совета Медеуского районного филиала партии.

С докладом выступил аким Медеуского района Алматы Жилкибаев Ержан Жуматулы.

По его словам, партия «Нур Отан» взяла на себя ответственность за дальнейшую реализацию задач, поставленных главой государства.

«Все члены партии, первичные партийные организации должны и дальше проводить работу, ориентированную на создание необходимых условий для жителей района. Своей активной позицией укреплять авторитет партии «Нур Отан» и принимать активное участие в реализации задач, поставленных перед партией Елбасы», - сообщил Жилкибаев.

Так, в рамках реализации программы модернизации аппаратом акима Медеуского района совместно с бизнесом был реализован проект «Парк языков», где на протяжении трех месяцев были организованы бесплатные курсы казахского, английского и русского языка для жителей района. По приведенным данным, общий охват составил более 1200 человек.

Аким района также отметил, что растет количество частных детских садов, работающих по программе «Балапан». Детские сады были построены совместно с инвесторами.

«В прошлом году в нашем районе было открыто 21 частных детских садов. С начала года было открыто 7 частных дошкольных организаций. Рабочими местами обеспечены 95 человек. Благодаря частному сектору, только по району в прошлом году сократили очередность дошкольных организаций на 25%», - привел данные Ержан Жилкибаев.

Он также подчеркнул, что благодаря этому, снижается нагрузка на бюджет.

Затронул аким и тему ремонта дорог в мегаполисе. По его словам, в городе ведутся 1500 строительных работ, из них 300 расположены в Медеуском районе.

«К настоящему времени закончены работы по 12 улицам. До конца 2017 года планируется завершение ремонтных работ по 18 улицам в Медеуском районе», - сообщил аким района.

В завершение доклада Ержан Жилкибаев призвал однопартийцев принять активное участие и предложить реализуемые креативные идеи, которые принесут пользу району.

На конференции районного филиала партии «Нур Отан» также выступили ректор КазНПУ им. Абая, Такир Балыкбаев, член Ассамблеи народа Казахстана Казакбай Касымов и другие.

После докладов члены партии единогласно избрали делегатов на внеочередную ХХ конференцию Алматинского городского филиала партии, которая состоится 7 сентября. Также были внесены изменения в составы Политического совета и Бюро Политсовета районного филиал.