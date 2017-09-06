Нигматулин: Мажилис продолжит планомерную работу по законодательной поддержке курса Елбасы

На пленарном заседании Мажилиса Председатель Палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание депутатского корпуса на задачах, поставленных Президентом Казахстана на открытии третьей сессии, сообщает Zakon.kz.

«Для выполнения всех поставленных задач, а также для обеспечения законодательной поддержки стратегического курса главы государства нам необходимо продолжить планомерную и качественную работу над законопроектами, как внесенными Правительством, так и инициированными нашими коллегами-депутатами», - сказал Н.Нигматулин.

При этом Спикер Палаты остановился на тех законопроектах, которые уже внесены в Мажилис: «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы», проект Кодекса о таможенном регулировании.

«Работая над проектом Кодекса, мы должны исходить из установок Президента по «оптимизации» таможенных процедур путем введения принципа «единого окна», развития системы электронного декларирования и сокращения количества требуемых документов», - отметил Н.Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, таким же подходом следует руководствоваться и при работе над проектом Кодекса о налогах и других обязательных платежах, который в скором времени планируется внести Правительством.

При этом Н.Нигматулин заверил, что работа над законопроектами, как обычно, будет проходить в атмосфере открытого обсуждения.

«Нам предстоит большой объем законотворческой работы. И, разумеется, в соответствии с той традицией, которую мы заложили в предыдущую сессию, наша работа будет проходить в атмосфере открытого дискуссионного обсуждения законопроектов, с широким представительством государственных органов, экспертного сообщества, институтов гражданского общества - и всё это при активном освещении в средствах массовой информации. Именно такими подходами мы будем руководствоваться в нашей работе в эту сессию, чтобы принимаемые нами законы были максимально конкурентными, прагматичными и отвечали самым высоким стандартам, как этого требует от нас Президент нашей страны - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев», - сказал Н.Нигматулин.