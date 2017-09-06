Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Польши

6 сентября 2017, 11:30

В рамках трехдневного визита ожидается участие глав государств в казахстанско-польском бизнес форуме.

В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева и Анджея Дуды, передает Zakon.kz.

По итогам встречи состоится брифинг.

В рамках трехдневного визита ожидается участие глав государств в казахстанско-польском бизнес форуме. Также планируется посещение Национального дня Польши на международной выставке ЭКСПО-2017.

Напомним, 22 августа 2016 года Назарбаев прибыл в Варшаву с государственным визитом. Были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, индустриально-инновационной, межрегиональной и других сферах. По итогам был подписан ряд двухсторонних документов.

Фото: Sputnik Казахстан.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...