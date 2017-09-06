"Чмякаться некузяво": эксперты пояснили, зачем в казахстанских учебниках есть "тарабарский язык"
6 сентября 2017, 11:31
Целей данного упражнения много, в том числе, найти в запутанном, не совсем понятном тексте глагол и существительное.
Среди родителей казахстанских школьников не утихают споры вокруг учебников с обновленным содержанием. В частности, отмечалось, что в учебнике по русскому языку для 7 класса затрагиваются темы, которые касаются совершенно других школьных предметов, передает Zakon.kz.
Составители отмечали, что действительно, учебник имеет непривычную структуру, да к тому же ещё идёт в комплекте с электронным приложением. По их словам, содержание учебника отражает исключительно современные реалии. И в любом случае, по прошествии четырёх лет пособие будет переиздано.
Сейчас в социальных сетях бурно обсуждается "И-пызява" из цикла «лингвистических сказок» «Пуськи бятые» известной российской писательницы Людмилы Петрушевской.
"Мир сошел с ума! Министерство образования - это что? Вы этому учите детей... Кто автор этого? Это новая программа 5-7 класса! Вы вообще проверяете перед изданием, что в этом учебнике написано? Проверьте автора на адекватность... И мой вам совет - не меняйте старые программы, вы их только портите. Как объяснить детям, что эти задачи были составлены адекватным человеком? Пожалуйста, не ставьте опыты на наших детях, это вам не лаборатория, а жизнь!" - написала на своей страничке в Facebook Елисавета Абрамова.
Тем временем, в научно-практическом центре «Учебник», отвечающем за принятые для школьной программы учебники, отметили, что так называемый "тарабарский язык" впервые использовал Льюис Кэрролл в "Алисе в стране чудес", пишет Kazday.kz.
"Потом этот текст перекочевал во все учебники мира как упражнение - «Лингвистическая сказка». Целей данного упражнения много, в том числе, например, найти в запутанном, не совсем понятном тексте глагол, существительное и так далее. Это заставляет ребенка думать, то есть развивать критическое мышление к литературе, в том числе. Беда совкового образования - вот тебе понятный и бесспорный текст, прочти и заучи. Я считаю, эти учебники продвинутые. Просто мы, со старым мышлением, привыкшие к Есенину только (а его тоже за 11 лет хватает) их не понимаем", - заявили в государственном ведомстве.
Как сообщалось ранее, над этим учебником трудился авторский коллектив, сформированный издательством. Основным автором выступила Зинаида Сабитова, которая работала и над предыдущими учебниками по русскому языку. Только на этот раз она разработала пособие в соответствии с обновленным содержанием школьного образования. Так или иначе, до 2020 года будут обновлены абсолютно все школьные учебники.
Фото: соцсети
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