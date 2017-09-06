Улицу в центре Алматы перекроют в разгар рабочего дня
6 сентября 2017, 11:38
с 15 до 19 часов будет перекрыто движение на участке Толе би между Абылай хана и Фурманова.
Улицу в центре Алматы перекроют в разгар рабочего дня, сообщает МИА «Казинформ».
«Сегодня в Алматы в связи с ремонтом дорожного полотна с 15 до 19 часов будет перекрыто движение на участке Толе би между Абылай хана и Фурманова», - сообщили в пресс-службе акимата.
Между тем, 16 сентября на площади запланирован массовый концерт, однако здесь до сих пор идут работы по реконструкции. Напомним, в городе проходит масштабная реконструкция центральной исторической части города с организацией пешеходных зон.
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