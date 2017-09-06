Девушка сбросилась с моста в Костанае

Она находится в больнице, с ней работают психологи.

Происшествие случилось в Костанае 5 сентября ближе к вечеру. Как сообщили alau.kz очевидцы, девушка спрыгнула с Большого моста.





Врачи скорой медицинской помощи доставили девушку в Костанайскую городскую больницу. Её госпитализировали в отделение реанимации.





Об этом сообщил главный врач больницы Самат Шуменбаев.





«21-летняя девушка поступила в тяжелом состоянии. Сегодня она пришла в себя. Её состояние улучшилось. Переломов нет. С ней сейчас будет беседовать психиатр», — сообщил главный врач больницы.



Наталья Луговская