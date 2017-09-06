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Девушка сбросилась с моста в Костанае

6 сентября 2017, 11:39

Она находится в больнице, с ней работают психологи.

Происшествие случилось в Костанае 5 сентября ближе к вечеру. Как сообщили alau.kz очевидцы, девушка спрыгнула с Большого моста.

Врачи скорой медицинской помощи доставили девушку в Костанайскую городскую больницу. Её госпитализировали в отделение реанимации.

Об этом сообщил главный врач больницы Самат Шуменбаев.

«21-летняя девушка поступила в тяжелом состоянии. Сегодня она пришла в себя. Её состояние улучшилось. Переломов нет. С ней сейчас будет беседовать психиатр», — сообщил главный врач больницы.

Наталья Луговская
Фото с сайта alau.kz

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