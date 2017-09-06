Алматинские школьники просят водителей быть внимательнее на дорогах

Школьники и их родители проявляют обеспокоенность и бдительность за свою безопасность на дорогах.

В начале нового учебного года школьники Алматы призвали водителей к безопасности дорожного движения , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД города.





Школьники и их родители проявляют обеспокоенность и бдительность за свою безопасность на дорогах. Призыв учащихся средних классов общеобразовательных учебных заведений выражался в форме рисунков, нарисованных детьми в рамках тематики «Водитель, сохрани мне жизнь!». Повсеместно в один час в каждом районе города школьники раздавали свои работы водителям, в том числе и водителям маршрутных автобусов.





«Кроме того, дети раздавали водителям сочинения на тему «Безопасность дорожного движения». Таким образом, школьники обратили особое внимание водителей на сложную дорожную ситуацию в мегаполисе, особенно, это касается общественного транспорта. В это время сотрудники административной и местной полиции проводили совещание с руководством автобусных парков с участием также водителей маршрутных автобусов и инженерно-техническими работниками на тему "Соблюдение на маршруте ПДД и правил перевозок пассажиров, контроля за техническим состоянием транспортного средства», - сообщил начальник отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Еркин Утегенов.





К примеру, в нижней части города в Туркскибском, Алатауском и Наурызбайском районах это мероприятие было проведено при участии учеников начальных классов. Свои рисунки дети раздавали водителям на пешеходном переходе, что расположены вблизи школы.



