Алматинские школьники просят водителей быть внимательнее на дорогах
6 сентября 2017, 11:45
Школьники и их родители проявляют обеспокоенность и бдительность за свою безопасность на дорогах.
В начале нового учебного года школьники Алматы призвали водителей к безопасности дорожного движения, передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД города.
Школьники и их родители проявляют обеспокоенность и бдительность за свою безопасность на дорогах. Призыв учащихся средних классов общеобразовательных учебных заведений выражался в форме рисунков, нарисованных детьми в рамках тематики «Водитель, сохрани мне жизнь!». Повсеместно в один час в каждом районе города школьники раздавали свои работы водителям, в том числе и водителям маршрутных автобусов.
«Кроме того, дети раздавали водителям сочинения на тему «Безопасность дорожного движения». Таким образом, школьники обратили особое внимание водителей на сложную дорожную ситуацию в мегаполисе, особенно, это касается общественного транспорта. В это время сотрудники административной и местной полиции проводили совещание с руководством автобусных парков с участием также водителей маршрутных автобусов и инженерно-техническими работниками на тему "Соблюдение на маршруте ПДД и правил перевозок пассажиров, контроля за техническим состоянием транспортного средства», - сообщил начальник отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Еркин Утегенов.
К примеру, в нижней части города в Туркскибском, Алатауском и Наурызбайском районах это мероприятие было проведено при участии учеников начальных классов. Свои рисунки дети раздавали водителям на пешеходном переходе, что расположены вблизи школы.
«По проезжей части они передвигались исключительно под присмотром сотрудников дорожно-патрульной полиции. С первоклашками провели беседы, касающиеся правил перехода улиц. С водителями, а также с родителями провели разъяснительную работу по правилам парковки автомашин вблизи школ», - добавил Е. Утегенов.
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