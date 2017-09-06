Синоптики: в Казахстане лето начинает постепенно уступать осени
6 сентября 2017, 11:46
Прогноз погоды на 7-9 сентября 2017 года.
Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".
Если 5 сентября по-настоящему осенняя погода была только на крайнем севере республики, а на остальной территории максимальная температура достигала плюс 30 - 38 градусов, то уже в ближайшие сутки под влиянием циклона, на территории республики местами пройдут дожди и грозы. Также ожидается усиление ветра и похолодание.
Дневная температура в северных, центральных, а с 8 сентября и в восточных областях, будет не выше плюс 13 - 23 градусов. Кратковременные дожди с грозами и ослабление жары ожидается также на юго-востоке и западе республики.
Лишь на юге Казахстана будет по-летнему жарко. Днём столбики термометров покажу 30 - 39 градусов тепла. Тем не менее, 9 сентября здесь возможен дождь.
Фото: ilovealmaty.kz
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