Художник изобразил самые жуткие детские кошмары в серии фотографий
6 сентября 2017, 12:09
Героинями работ художника стали его собственные дочери.
Американский художник Джошуа Хоффейн изобразил все самые распространённые детские кошмары в серии жутких фотографий.
Героинями работ Хоффейна стали его собственные дочери. По словам художника, девочкам было совсем не страшно. Напротив, они очень гордятся своим участием в этом проекте.
Монстр, который прячется под кроватью.
Злобный клоун, который прячется за постиранным бельём.
Пол разламывается, и в комнате появляется сатана, который пришел за вашей душой.
Спускаться в подвал бывает страшно даже взрослым.
Маньяк, убивший всех в доме, наконец, замечает вас.
Монстр, подстерегающий в туалете.
Огромный страшный волк бегает за вами по дому, пока не загонит в угол.
Мама превращается в зомби.
Вы обнаруживаете свою маму мёртвой. Из её рта выползают тараканы.
Каждый раз, когда вы открываете холодильник, вам кажется, что кто-то прячется за его дверцей.
Огромная змея выползает из вентиляции и съедает вас.
Вы проваливаетесь в подземелье и обнаруживаете там живого мертвеца.
Огромные пауки на чердаке.
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