Художник изобразил самые жуткие детские кошмары в серии фотографий

Американский художник Джошуа Хоффейн изобразил все самые распространённые детские кошмары в серии жутких фотографий.





Героинями работ Хоффейна стали его собственные дочери. По словам художника, девочкам было совсем не страшно. Напротив, они очень гордятся своим участием в этом проекте.





Монстр, который прячется под кроватью.













Злобный клоун, который прячется за постиранным бельём.













Пол разламывается, и в комнате появляется сатана, который пришел за вашей душой.













Спускаться в подвал бывает страшно даже взрослым.













Маньяк, убивший всех в доме, наконец, замечает вас.













Монстр, подстерегающий в туалете.













Огромный страшный волк бегает за вами по дому, пока не загонит в угол.













Мама превращается в зомби.













Вы обнаруживаете свою маму мёртвой. Из её рта выползают тараканы.













Каждый раз, когда вы открываете холодильник, вам кажется, что кто-то прячется за его дверцей.













Огромная змея выползает из вентиляции и съедает вас.













Вы проваливаетесь в подземелье и обнаруживаете там живого мертвеца.













Огромные пауки на чердаке.







