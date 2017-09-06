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Художник изобразил самые жуткие детские кошмары в серии фотографий

6 сентября 2017, 12:09

Героинями работ художника стали его собственные дочери.

Американский художник Джошуа Хоффейн изобразил все самые распространённые детские кошмары в серии жутких фотографий.

Героинями работ Хоффейна стали его собственные дочери. По словам художника, девочкам было совсем не страшно. Напротив, они очень гордятся своим участием в этом проекте.

Монстр, который прячется под кроватью.



Злобный клоун, который прячется за постиранным бельём.



Пол разламывается, и в комнате появляется сатана, который пришел за вашей душой.



Спускаться в подвал бывает страшно даже взрослым.



Маньяк, убивший всех в доме, наконец, замечает вас.



Монстр, подстерегающий в туалете.



Огромный страшный волк бегает за вами по дому, пока не загонит в угол.



Мама превращается в зомби.



Вы обнаруживаете свою маму мёртвой. Из её рта выползают тараканы.



Каждый раз, когда вы открываете холодильник, вам кажется, что кто-то прячется за его дверцей.



Огромная змея выползает из вентиляции и съедает вас.



Вы проваливаетесь в подземелье и обнаруживаете там живого мертвеца.



Огромные пауки на чердаке.



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