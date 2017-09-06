Заменить ЕНТ вступительными экзаменами предложили «акжоловцы»

"Только в нынешнем году отказались от ЕНТ и отправились учиться по зарубежным грантам 40 тысяч ребят, то есть около 30% казахстанских выпускников."

Партия «Ак жол» предложила заменить ЕНТ вступительными экзаменами, так как существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов». Соответствующий запрос фракции в адрес министра Ерлана Сагадиева озвучила сегодня Дания Еспаева на пленарном заседании мажилиса, передает Zakon.kz.





«В обществе не утихают страсти вокруг итогов ЕНТ и справедливости распределения грантов. Как следует из обращений родителей, несмотря на усилия Вашего министерства, остаётся немало выпускников, набравших на ЕНТ 110 и более баллов, но так и не получивших возможность получить высшее образование», - говорится в запросе.





При всей обоснованности разъяснений министерства (о несбалансированности заявлений по специальностям, приоритете обладателей «Алтын белгi» и др.), депутаты фракции считают нужным напомнить, что речь идёт не о формальной статистике, а о судьбах и крушении надежд живых юношей и девушек.





«Эти молодые люди однозначно небесталанные, раз уже набрали по 115-120 баллов. По данным СМИ, только по г. Астана 19 абитуриентов, набравших свыше 120 баллов на ЕНТ, не смогли получить гранты по выбранной специальности. Причем, по действующей системе, они не имеют возможности получения гранта и по другому профилю, несмотря на сообщения о недоборе на технические специальности, - отметила Еспаева. - К сожалению, спорный характер ЕНТ и присуждения грантов, а также связанные с этим негативные эмоциональные стрессы тянутся годами и стали уже хроническими».





В «Ак жоле» уверены, что именно они побуждают многих молодых людей уходить от ненужной нервотрёпки и искать другие пути. Тем более, что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая и т.д.





Депутат сослалась на публикации в СМИ, где говорится, что только в нынешнем году отказались от ЕНТ и отправились учиться по зарубежным грантам 40 тысяч ребят, то есть около 30% казахстанских выпускников.





«В этом смысле можно констатировать, что существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов» из нашей страны, - подчеркивается в запросе. - И надо полагать, что российские, европейские и китайские университеты уж точно отбирают не самых слабых абитуриентов, прекрасно обходясь без ЕНТ. Понятно, что многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются».





По мнению «акжоловцев», эти проблемы нуждаются в срочном решении.





В этой связи, депутатская фракция ДПК «Ак жол» считает необходимым абитуриентам, набравшим свыше 110 баллов, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, предоставить возможность получения гранта на другую специальность, где имеются нераспределённые гранты, с условием последующей сдачи разницы предмета по ЕНТ.





Также предлагается рассмотреть возможность введения на выбор абитуриента, помимо ЕНТ, альтернативного варианта поступления в вузы, через систему вступительных экзаменов.

Разработать программу предотвращения «утечки мозгов» и возвращения в страну талантливых учёных и молодых специалистов.



