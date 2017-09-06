В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет пишет Газета.ru





Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,18%, до $48,57 за баррель.





На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,41%, до $53,16 за баррель.



