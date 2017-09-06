Мировые цены на нефть снижаются
6 сентября 2017, 12:12
Цены снизились до 48-53 долларов.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Газета.ru.
Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,18%, до $48,57 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,41%, до $53,16 за баррель.
Фото: gazeta.ru.
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