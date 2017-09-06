Некоторые договоренности с правительством Индии пересмотрят в мажилисе

Депутаты мажилиса рассмотрели законопроект о ратификации протокола между правительствами Казахстана и Индии о внесении изменений и дополнений в конвенцию между правительствами этих стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения от 9 декабря 1996 года, сообщает Zakon.kz.

«Предусматривается пересмотр конвенции в части сотрудничества налоговых служб путем обмена информацией правительствами Казахстана и Индии и предоставления республике Казахстан права на налогообложение отдельных видов доходов», — сказала депутат Гульжана Карагусова.

По ее словам, комитет по финансам и бюджету подготовит заключение по законопроекту до 27 декабря 2017 года.