 
Новости за сегодня

Некоторые договоренности с правительством Индии пересмотрят в мажилисе

 

Депутаты мажилиса рассмотрели законопроект о ратификации протокола между правительствами Казахстана и Индии о внесении изменений и дополнений в конвенцию между правительствами этих стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения от 9 декабря 1996 года, сообщает Zakon.kz.

«Предусматривается пересмотр конвенции в части сотрудничества налоговых служб путем обмена информацией правительствами Казахстана и Индии и предоставления республике Казахстан права на налогообложение отдельных видов доходов», — сказала депутат Гульжана Карагусова.

По ее словам, комитет по финансам и бюджету подготовит заключение по законопроекту до 27 декабря 2017 года.

 

6 сентября 2017, 12:21
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код