Касательно уплаты НДС методом зачета по импортируемой с/х технике

ДГД по Костанайской области представляет разъяснения касательно изменений, внесенных в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 93 «Об утверждении Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»».

Согласно внесенным изменениям приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 176 в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 93 по товарной позиции 8433 ТН ВЭД «Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена» НДС будет уплачиваться методом зачета по следующей технике:

1. Комбайны:

· рисоуборочные комбайны;

· комбайны с роторной системой обмолота;

· селекционные комбайны.

2. Жатки:

· жатки для уборки риса;

· жатки для уборки кукурузы;

· жатки для уборки масличных;

· жатки для уборки бобовых культур;

· подборщики, жатки с копирующим срезом.

Под уплату НДС 12 % подпадает следующая техника:

1. Комбайны:

· с барабанной системой обмолота;

· с барабанно-роторной системой обмолота (гибридные).

2. Жатки:

· зерновые жатки шириной захвата ровно 7, 9, 12, 16 метров.

Товарные позиции 8433 20 500 0, 8433 30 000 0, 8433 90 000 0, также как и ранее, не подпадают под метод зачета и подлежат уплате НДС по ставке 12 %.

Также НДС будет уплачиваться методом зачета по контрактам, заключенным и оплаченным частично или полностью до 10 марта 2017 года, со сроком поставки в 2017 году:

1. Комбайны:

· с барабанной системой обмолота;

· с барабанно-роторной системой обмолота (гибридные).

2. Жатки:

· зерновые жатки шириной захвата ровно 7, 9, 12, 16 метров.