Мартин Мюррей об ударах GGG: Боль была такой, будто я сейчас рожу ребенка

Британский боксёр Мартин Мюррей в интервью Box Nation. поделился воспоминаниями о поединке с чемпионом мира по версиям WBA , IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоялся в 2015 году в Монте-Карло.





«Это был жесткий бой. Он хорош во всем, здорово держит удар, и при этом дерется, и сильно бьет. Когда он ударил меня в первый раз, я ждал этот удар и подумал, что смогу с этим справиться. Но он оказывал непрерывное давление. Я не знал, откуда берутся все эти удары, разнообразие которых меня удивило. Я тоже хорошо бил, но он просто принимал их. Головкин хорошо держит удар, и в конце концов ломает тебя.





Когда я дрался с Джорджом Грувзом, я сильнее ощущал его силу. Головкин всегда выбирает правильную дистанцию и у него отличный джеб. Каждый его удар плотный. Он бьет мощным джебом, еще у него очень сильная правая. Ей он сбил меня с ног в четвертом раунде, это повлияо на исход поединка. К тому же у него отличный левый хук по корпусу. Первые 2-3 раунда он бил, но не пробивал. Я начал с ним разговаривать. Но затем я отошел в сторону, когда я не ожидал он «приземлил» мощный удар правой. Я считал, что нахожусь вне зоны поражения и не увидел удара. Боль была такой, будто я сейчас рожу ребенка. Боль пронзила все мое тело. Вы просто не видите, откуда исходят его удары.





Головкин работает в ринге без эмоций, просто выполняет свои задачи. Он не позволяет чему- либо повлиять на него. В восьмом раунде я попал по нему, а он отступил, кивнул и вернулся. Вокруг Головкина была особая аура, я чувствовал, что это будет долгий и тяжелый вечер», - рассказал Мюррей в интервью Box Nation.











