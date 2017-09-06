Депутаты Рау и Сапиев приняли присягу

Депутаты мажилиса парламента РК Серик Сапиев и Альберт Рау приняли присягу на пленарном заседании в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.

«Я клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата», — произнес каждый из депутатов третьей сессии шестого созыва мажилиса парламента РК.

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев занял депутатское кресло в конце февраля, после отставки Мухтара Тиникеева. Сапиев стал вторым олимпийским чемпионом в созыве мажилиса парламента. До его прихода легкоатлетка Ольга Шишигина была единственной в парламенте олимпийской чемпионкой.

Ранее занимавший должность первого вице-министра по инвестициями развитию Альберт Рау стал депутатом мажилиса парламента в марте 2017 года. Рау в разные годы занимал должности акима города Лисаковска, заместителя акима Костанайской области, акима Акмолинской области, первого вице-министра индустрии и новых технологий, заместителя министра по инвестициям и развитию РК.